Los retrasos se enquistan en el metro de Valencia: 40 averías afectan a tres líneas con 34 millones de viajeros

Metrovalencia sufre incidencias casi a diario que afectan a los miles de usuarios que cada día se desplazan en sus convoyes por la capital ... del Turia y su área metropolitana. Sin embargo, desde la recuperación del funcionamiento de toda la red tras la dana que arrasó la provincia hace tres meses, entre cuyas víctimas materiales también se cobró el centro de mando de las operaciones situado en València Sud, unas 40 averías de diversa índoles y grado de afección han mermado el servicio azotando de manera especial a las líneas L-1 (Bétera-Castelló) y L-2 (Llíria-Torrent Avinguda).

Las incidencias se han cebado con hasta tres de las líneas más utilizadas por los viajeros de Metrovalencia. A las citadas L-1 y L-2, que el año pasado registraron un pasaje de 12.424.686 y 11.683.493, respectivamente, cabe añadirle la L-7 (Marítim-Torrent Avinguda), que cerró el pasado ejercicio con 10.542.755 usuarios. Los tres itinerarios vieron cómo el desastre del pasado 29-O asoló las estaciones del sur de cada una de sus rutas y algunas de sus instalaciones permanecieron inoperativas hasta la reapertura total de la red del pasado 27 de junio, es decir, casi en los últimos tres meses.

Teniendo en cuenta que el pasaje global transportado el año pasado por Metrovalencia rozó los casi 90,1 millones de viajeros, y que las líneas más afectadas por las averías en el último trimestre tras la puesta en marcha del conjunto de la red representan un total de 34,5 millones de pasajeros, se concluye que estas afecciones las sufre casi uno de cada tres usuarios.

Desde Metrovalencia defienden que el repunte de incidentes que ha tenido lugar en las últimas semanas, mientras se retomaba la actividad de septiembre, se ha debido a una coincidencia y no es achacable a ningún motivo en concreto dado que no todas las averías cuentan con un mismo origen. Las mimas fuentes señalan que la explicación de por qué la L-1 y la L-2 sean los itinerarios que más problemas han reportado se debe a que son aquella que tienen un recorrido más largo, cercano a los 50 kilómetros, y a que tienen gran parte de su ruta discurre por tramos en superficie. Este factor propicia que la infraestructura viaria sea mucho más vulnerable a las afecciones que si circula por el subsuelo.

«Cunado se ralentiza la circulación es para garantizar la seguridad», explican desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sobre aquellas ocasiones en las que se producen retrasos que requieren de una reorganización del servicio afectado por algún tipo de avería.

En la jornada de hoy, en la que los servicios de transporte público valencianos son gratuitos con motivo del Día Europeo Sin Coches, el metro de Valencia ha experimentado una afección en las líneas L-1, L-2 y L-7 por la avería de una unidad que ha obligado a suprimir la circulación de convoyes de la L-2. A esta hora hay retrasos generalizados en la L-8.