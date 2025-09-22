Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
Viajeros de Metrovalencia a la salida de la estación de Plaza España. J. L. BORT

Los retrasos se enquistan en el metro de Valencia: 40 averías afectan a tres líneas con 34 millones de viajeros

Las líneas L-1 y L-2, las más largas y las que más tramo tienen en superficie, son las que más incidencias presentan de toda la red en el último trimestre

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:54

Metrovalencia sufre incidencias casi a diario que afectan a los miles de usuarios que cada día se desplazan en sus convoyes por la capital ... del Turia y su área metropolitana. Sin embargo, desde la recuperación del funcionamiento de toda la red tras la dana que arrasó la provincia hace tres meses, entre cuyas víctimas materiales también se cobró el centro de mando de las operaciones situado en València Sud, unas 40 averías de diversa índoles y grado de afección han mermado el servicio azotando de manera especial a las líneas L-1 (Bétera-Castelló) y L-2 (Llíria-Torrent Avinguda).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  8. 8 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  9. 9

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los retrasos se enquistan en el metro de Valencia: 40 averías afectan a tres líneas con 34 millones de viajeros

Los retrasos se enquistan en el metro de Valencia: 40 averías afectan a tres líneas con 34 millones de viajeros