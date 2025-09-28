Las entradas por el sur, aún con menos tráfico que antes del 29-O

La dana que le partió el sur a Valencia devastó los pueblos que crecen al calor del Cap i Casal. También algunas de sus pedanías: ... Castellar-Oliveral, Horno de Alcedo y La Torre sufrieron el golpe del agua. Murieron 17 personas en la ciudad. Se perdieron, además, miles de coches sólo en la ciudad. El número sube hasta los 140.000 para el total de la provincia. No es de extrañar, por tanto, que el tráfico en las entradas a la ciudad se viera seriamente afectado. Lo llamativo es que ahora, casi un año después, todavía no se ha recuperado.

Intensidad de tráfico en los accesos a Valencia Vehículos diarios en mayo de 2025 Hermanos Machado 90.324 2,2% 20.788 -0,8% V-21 105.975 0,1% Avenida Constitución Pista de Ademuz 89.918 7,2% A3 Diferencia respecto a 2024 102.547 6,5% 79.817 -3,0% Camino de Picanya 107.582 -3,5% 37.588 6,7% Pista de Silla Autopista del Saler Fuente: Ayuntamiento de Valencia GRÁFICO LP Intensidad de tráfico en los accesos a Valencia Hermanos Machado Vehículos diarios en mayo de 2025 90.324 2,2% 20.788 -0,8% 105.975 0,1% V-21 Avenida Constitución Pista de Ademuz 89.918 7,2% A3 102.547 6,5% Diferencia respecto a 2024 79.817 -3,0% Camino de Picanya 107.582 -3,5% 37.588 6,7% Pista de Silla Autopista del Saler Fuente: Ayuntamiento de Valencia GRÁFICO LP Intensidad de tráfico en los accesos a Valencia Hermanos Machado 90.324 2,2% 20.788 -0,8% 105.975 0,1% Vehículos diarios en mayo de 2025 Avenida Constitución Pista de Ademuz V-21 89.918 7,2% Diferencia respecto a 2024 102.547 6,5% A3 79.817 -3,0% Camino de Picanya 107.582 -3,5% 37.588 6,7% Pista de Silla Autopista del Saler Fuente: Ayuntamiento de Valencia GRÁFICO LP

Con los datos que ofrece la concejalía de Movilidad en la web del Ayutnamiento de Valencia, si comparamos mayo de 2024 con mayo de 2023 (es, junto a febrero y noviembre, los meses considerados como 'tipo' para estadísticas de movilidad, y los de verano están afectados por las vacaciones), los accesos por las entradas al sur de la ciudad todavía no recuperan los valores de antes de la dana. Por la Pista de Silla, rodaron en mayo de 2023 111.000 vehículos al día. Ahora, el dato está en 107.000. Un descenso del 3,5 por ciento. La otra gran entrada desde el sur, el camino de Picanya, ha caído un 3%, al pasar de 82.000 vehículos al día a casi 80.000. Y eso que la autovía de Torrent ya está reparada. Reabrió por completo en agosto. El dato de ese mes no está disponible todavía, por lo que no sería de extrañar que las entradas por el Camino de Picanya se hubieran estabilizado.

Un 1,6% más de coches

Con todo, acceden o salen de Valencia un 1,6% más de coches que en 2023, sobre todo por el aumento que se da en la avenida del Cid. Por la A-3 entran al día 102.000 vehículos, casi un 7% más que en mayo de 2023, cuando el dato era de 96.000. Se trata, por tanto, de una evidente transferencia de circulación. Porque como dicen los expertos en tráfico, el fluir de los vehículos por la ciudad se parece a un sistema sanguíneo: el número de coches es siempre más o menos el mismo, salvo casos extraordinarios como la dana, por lo que los conductores buscan la manera de llegar a su destino por la vía que mejor les venga. Para muchos usuarios de l'Horta Sud y también del oeste de la comarca (entorno de Manises o Aldaia, entre otras localidades), la entrada a Valencia era más fácil de hacer por la avenida del Cid que por otras vías. Una de esas es la autopista del Saler, por donde las entradas se disparan un 7%.

A este tráfico por el sur de la ciudad también influirán, a partir de este verano, las obras en Pérez Galdós y Giorgeta, que durarán dos años. Se recomiendan itinerarios alternativos. Es por eso que las entradas por Maestro Rodrigo no son demasiado significativos. A falta de ver los datos de septiembre, se espera un importante aumento del tráfico en las grandes vías y la ronda sur debido precisamente a estas obras, así como en la margen izquierda del río desde el mismo puente de Campanar.

Eso sí, se mantienen estables los accesos por avenidas como Hermanos Machado o la avenida de la Constitución, mientras que crecen también en torno a un 7% por la V-21 y por la avenida de Cataluña.