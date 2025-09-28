Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Salida por la Pista de Silla, en la pasada operación retorno de las vacaciones de verano. IVÁN ARLANDIS

Las entradas por el sur, aún con menos tráfico que antes del 29-O

Aumentan los coches que acceden a Valencia por el norte y el oeste del Cap i Casal mientras que siguen sin remontar en la Pista de Silla

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:58

La dana que le partió el sur a Valencia devastó los pueblos que crecen al calor del Cap i Casal. También algunas de sus pedanías: ... Castellar-Oliveral, Horno de Alcedo y La Torre sufrieron el golpe del agua. Murieron 17 personas en la ciudad. Se perdieron, además, miles de coches sólo en la ciudad. El número sube hasta los 140.000 para el total de la provincia. No es de extrañar, por tanto, que el tráfico en las entradas a la ciudad se viera seriamente afectado. Lo llamativo es que ahora, casi un año después, todavía no se ha recuperado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las entradas por el sur, aún con menos tráfico que antes del 29-O

Las entradas por el sur, aún con menos tráfico que antes del 29-O