Decenas de visitantes esperan para subir a un autobús de la EMT. JESÚS SIGNES

Los descuentos en las tarifas de la EMT, pendientes de las ayudas del Gobierno

Los presupuestos de la empresa contemplan precios reducidos si Madrid aprueba unas subvenciones para el transporte público que en 2025 anunció a finales de diciembre

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 18:25

Comenta

La EMT mantendrá los descuentos en las tarifas si el Gobierno central aprueba ayudas como las de los años anteriores, que en 2025 anunciaron a ... finales de diciembre. Así lo han asegurado fuentes de la empresa municipal después de que el PSPV criticara que el bonobús subirá el 1 de enero según los presupuestos que van este miércoles al consejo de administración. Fuentes de la EMT han explicado que aunque los cálculos se han hecho con el precio total del bonobús (8, euros), se prevé que mantenga el precio de 5,1 si Madrid aprueba las ayudas al transporte.

