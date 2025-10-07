Los descuentos en las tarifas de la EMT, pendientes de las ayudas del Gobierno

La EMT mantendrá los descuentos en las tarifas si el Gobierno central aprueba ayudas como las de los años anteriores, que en 2025 anunciaron a ... finales de diciembre. Así lo han asegurado fuentes de la empresa municipal después de que el PSPV criticara que el bonobús subirá el 1 de enero según los presupuestos que van este miércoles al consejo de administración. Fuentes de la EMT han explicado que aunque los cálculos se han hecho con el precio total del bonobús (8, euros), se prevé que mantenga el precio de 5,1 si Madrid aprueba las ayudas al transporte.

El presidente de la EMT, Jesús Carbonell, ha asegurado que «es absolutamente falso que vaya a subir el precio del bonobús» y ha rechazado así lo indicado por el PSPV, uno de los dos grupos de la oposición en el consistorio. «Las tarifas se congelan» y «los descuentos se mantienen en el presupuestos» porque «se aprueban sin el descuento y luego se aplican. Siempre se hace después el descuento», ha afirmado el edil, que ha añadido que «el bonobús se mantiene en 5,1 euros» y ha negado que vaya a subir.

Desde el PSPV, la edil María Pérez ha asegurado que el equipo de María José Catalá «tiene previsto eliminar los descuentos al transporte público en 2026, con lo que el precio de la EMT se disparará más de un 66% al pasar el bonobús de 5,1 a 8,5 euros». La concejala ha afirmado que así consta en los presupuestos de la compañía para el próximo año y ha dicho que «queda reflejado que la voluntad del Ayuntamiento es retirar los descuentos que comenzaron a aplicarse de la mano del gobierno» anterior.

«El concejal de Movilidad lleva al consejo de administración la aprobación de los presupuestos para 2026. En ellos se dice explícitamente que no se contempla la continuidad de los descuentos en el transporte público. Eso significa que a partir del próximo año los usuarios asumirían el 100% del precio de los billetes», ha expuesto Pérez en un comunicado. La representante del grupo socialista ha criticado que «a tres meses de acabar el año y tratando ya de escudarse en el Gobierno central, Catalá deja claro que no tiene ninguna voluntad de prorrogar las ayudas al transporte».

María Pérez ha aseverado que «es la primera vez que los presupuestos de la EMT contemplan esta circunstancia» porque «las anteriores cuentas municipales siempre se elaboraban teniendo en cuenta la continuidad de estos descuentos que puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez y que han beneficiado a miles de valencianos».

«Es la primera vez que está decisión se refleja de forma explícita en los presupuestos municipales que se llevan a aprobación», ha insistido Pérez, que ha expuesto que «este nuevo intento de incrementar las tarifas año a año del gobierno de Catalá se suma a la larga lista de deficiencias que se están produciendo en la EMT desde que llegó al gobierno municipal». Así, ha hablado de «empeoramiento de la calidad del servicio, autobuses abarrotados, largas esperas y bajada de frecuencias».

Además, el consejo de administración tiene previsto aprobar este miércoles para 2026 «el mayor presupuesto» de la historia de esta compañía pública dependiente del consistorio de la capital valenciana, una partida de 186,3 millones de euros, según ha informado en un comunicado el gobierno de la ciudad. El ejecutivo municipal, que ha señalado que este montante supera el «máximo histórico de 2025», ha apuntado que a la citada cifra hay que sumar los 39,2 millones de euros de la partida correspondiente a 2026 incluida dentro del Plan Inversor 2024-2028. Este último prevé un presupuestado total de 172 millones de euros para renovar la flota de la EMT y modernizar y adecuar todas sus infraestructuras.

Así, el gobierno municipal ha concretado que el presupuesto global de la EMT para el próximo año será de 225,5 millones de euros y ha apuntado que «este nuevo aumento presupuestario ha sido posible gracias al incremento de la aportación inicial del Ayuntamiento, que pasa de los 91,3 millones en 2025 a los 93,9 en 2026». Igualmente, ha expuesto que para hacer frente al Plan de Inversión en 2026, el consistorio «aporta del capital propio otros 18 millones de euros, una cifra solo registrada también en el ejercicio pasado».

El actual ejecutivo ha añadido que «a lo largo de los dos anteriores mandatos, la aportación de capital propio del Ayuntamiento a la EMT para realizar inversiones fue de 10,65 millones en ocho años», a la vez que ha indicado que ahora «ya es de 36 millones si se tienen en cuenta los años 2025 y 2026». Del presupuesto de 186,3 millones para el desarrollo ordinario de la compañía, un total de 93,9 millones proceden directamente del Ayuntamiento. Otros 74,8 son de ingresos por usuarios y se añaden otros 17,6 millones por otros ingresos.

El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, ha manifestado que el presupuesto que abordará este miércoles el consejo de administración «refrenda la apuesta decidida del Ayuntamiento por fortalecer el servicio de transporte público de la EMT a través de la puesta en marcha de un plan director muy ambicioso que ampliará notablemente las prestaciones de la flota de autobuses con nuevas líneas, con más conductores, con la modernización de las instalaciones y con mejores frecuencias».

En este consejo se propondrá la adjudicación de la electrificación del Depósito Norte de la entidad por 7,9 millones de euros. Esto «va a permitir subir la potencia eléctrica de dichas cocheras a 9MW» y «poder instalar 70 puntos de carga, la preinstalación de otros 24» y «en el futuro aumentar dichos puntos a un total de 150 aproximadamente» «De esta manera, EMT ya habrá pasado de los 22 puntos de carga que disponía a principios de 2023 a los 120 al finalizar dicha obra», ha remarcado el ejecutivo.

Asimismo, ha detallado que esta obra es «uno de los pilares en los que se basa el plan de inversiones aprobado en 2024 para la EMT por 172 millones, dado que sin su realización no sería posible electrificar la flota».

TARIFAS PARA 2026