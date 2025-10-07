Cortan el puente de la Trinidad en Valencia por una poda
Los operarios trabajan desde primera hora de la mañana
R. V.
Valencia
Martes, 7 de octubre 2025, 10:09
El puente de la Trinidad, en pleno centro de Valencia, ha amanecido cortado al tráfico por las labores de poda que se están realizando de ... ejemplares ubicados en el Jardín del cauce del Turia. Los vehículos que circulan por la marginal del río se han encontrado que no pueden girar hacia la calle Alboraya.
