El comité de la EMT pedirá paros totales durante seis días en Fallas UGT y CC OO plantearán una propuesta alternativa al preacuerdo firmado y presionarán con huelgas de 24 horas durante el mes de marzo ÁLEX SERRANO VALENCIA. Jueves, 31 enero 2019, 01:03

La EMT se aboca a la huelga en Fallas. El inmovilismo tanto de la empresa como de los trabajadores, una relación enrarecida por las declaraciones públicas del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, provoca que las posiciones aún estén muy distanciadas entre la gerencia y el comité. De hecho, este órgano planteará hoy paros totales los días del 11 al 15 de marzo, así como el día 18. Además, el comité estudiará la propuesta de preacuerdo de Comisiones Obreras, que mejora las condiciones del texto firmado, para sacar un documento consensuado que presentar a la gerencia de la EMT.

Una dirección que ayer colgó una nueva misiva en el Portal del Empleado que soliviantó de nuevo a San Isidro. La carta, que no está firmada por el gerente como en otras ocasiones, insiste en que «reducir el número de jornadas a realizar en jubilación parcial por debajo del 25% que marca la legislación actualmente» no es legal. «Os lo han dicho y repetido, pero no es cierto. No es legal porque el famoso laudo no dictaminó nada, no decidió nada, no lo legalizó, lo dejó en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y este dictaminó que no es posible reducir las jornadas que marca la ley. No es legal porque ahora mismo la Fiscalía está investigando tres posibles delitos», insiste la carta. La dirección, además, señala que el preacuerdo firmado permite pasar a segunda actividad a los prejubilados a partir del 40% de las jornadas obligatorias, «una medida que supondrá un gasto para la EMT de más de dos millones de euros». La empresa asegura que entre el 1 y el 4 de febrero entrarán a trabajar 20 personas, 10 de ellas conductoras, y argumenta que la publicación de la misiva es necesaria «para que todos y todas dispongáis de toda la información».

Con estos mimbres se llega a la reunión de hoy del comité de empresa, donde UGT y Comisiones insistirán en mantener los paros, programados para los días 4, 12, 20 y 27 de febrero. Serán de 8 a 10, de 16 a 18; de 19.30 a 21.30 y de 22 horas a medianoche. La intención de parte del comité, tal como pudo saber ayer este diario, es llevar las movilizaciones un paso más allá y que la huelga llegue a marzo, concretamente a la semana fallera. Los dos sindicatos plantearán al resto del comité paros totales, de 24 horas, entre los días 11 y 15 de marzo, así como el 18, por lo que prácticamente toda la semana fallera viviría unas jornadas en las que moverse por la ciudad será casi misión imposible: a los cortes de calles tradicionales de esas fechas se unirían los problemas del transporte público. Cabe recordar que en los paros programados para enero y marzo los servicios mínimos estipulados por la Generalitat han sido del 70% y aún así ha habido largas colas de gente esperando en las paradas a que llegaran autobuses que arribaban abarrotados.