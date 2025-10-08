Chubasquero y 'Senyeramóvil' para el 9 d'Octubre

La lluvia no podrá con la procesión cívica del 9 d'Octubre. Los servicios de Patrimonio y de Protocolo del Ayuntamiento de Valencia trabajan a ... destajo para tener preparado un plan alternativo por si el cielo se abre y rompe a llover. De hecho, los servicios de Patrimonio Cultural y de Servicios Centrales Técnicos ya han ensayado este martes el recorrido del 'Senyeramóvil', el vehículo preparado para el traslado de la bandera comprado en 2001 pero que nunca se ha utilizado, así como la colocación de una especie de chubasquero a la pieza, que no puede mojarse bajo ningún aspecto.

La previsión es que, si llueve o hay amenaza de que llueva, la Senyera vaya en el vehículo. Bajará del balcón con el chubasquero y se le retirará bajo la arcada de entrada al Consistorio para subir luego al 'Senyeramóvil', desde donde será aclamada por miles de valencianos aunque llueva o truene, como todos los años. Los detalles están todavía por determinar, por lo que no se sabe si el portador, Borja Sanjuan, irá en el vehículo o lo hará con el resto de la comitiva, a pie de calle. Desde el Ayuntamiento explican que la ciudad está en alerta amarilla por lluvias, por lo que no se descartan más modificaciones en el recorrido o en el protocolo si el nivel de alerta sube. Nadie quiere hablar de suspensión de un evento que dejó de hacerse en 2020 por la pandemia y en 1953, 1962, 1966 y 1969 por la lluvia, tal como ha desvelado el cronista de la ciudad Francisco Pérez Puche.

Técnicos municipales tanto de Cultura como de Servicios Centrales, acompañados de la Policía Local de Valencia, realizaron este martes un simulacro de cómo se realizaría la procesión con la bandera a bordo del «Senyeramóvil, para comprobar los puntos que pueden presentar dificultades y controlar los tiempos. Así, se ha realizado minuciosamente todo el recorrido estudiando cómo entraría la bandera dentro del «Senyeramóvil», debajo de las arcadas del Ayuntamiento, hasta cómo sería la bajada en la puerta de la Catedral de Valencia o su llegada al Parterre para realizar la ofrenda floral a Jaume I. En el caso de la Seu, se ha comprobado que puede entrar sin apenas estar al aire libre mientras que en el de la plaza Alfonso el Magnánimo, si llueve la Senyera tendrá que quedarse en el coche.

Ampliar El vehículo, ante la puerta por la que sale la Senyera de la Catedral tras el Te Deum, este martes. AYTO. VALENCIA

La concejala de Recursos Técnicos, Julia Climent, ha recordado que este vehículo se matriculó en el año 2001, y se construyó expresamente para incluir un mecanismo que permitiera introducir y anclar la Senyera, sin que se incline, como requiere su rango de «Reial», así como para priorizar su protección y visibilidad. Climent se ha desplazado hasta las dependencias municipales de Vara de Quart, donde se encuentra el vehículo que ha sido objeto de todas las revisiones técnicas necesarias, y ha realizado el recorrido completo que este realizaría en caso de ser necesario «para comprobar los tiempos así como los diferentes puntos donde tendrá que bajar del vehículo la bandera valenciana como es el caso del Te Deum en la Catedral o en la ofrenda a Jaume I».

«Tenemos que estar preparados para que todo se desarrolle esta procesión a pesar de la lluvia ya que no se recuerda en los últimos años la suspensión de la misma a causa de la climatología», ha asegurado la concejala, tras invitar a la ciudadanía para participar de la festividad de todos los valencianos y valencianas. Sólo dejo de celebrarse esta procesión el año de la pandemia del Covid en el año 2020.