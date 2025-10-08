Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes
La Senyera, con el chubasquero, en el interior del Ayuntamiento este martes. AYTO. VALENCIA

Chubasquero y 'Senyeramóvil' para el 9 d'Octubre

El Consistorio ultima los detalles de la procesión cívica en caso de que llueva sobre Valencia el jueves

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:28

Comenta

La lluvia no podrá con la procesión cívica del 9 d'Octubre. Los servicios de Patrimonio y de Protocolo del Ayuntamiento de Valencia trabajan a ... destajo para tener preparado un plan alternativo por si el cielo se abre y rompe a llover. De hecho, los servicios de Patrimonio Cultural y de Servicios Centrales Técnicos ya han ensayado este martes el recorrido del 'Senyeramóvil', el vehículo preparado para el traslado de la bandera comprado en 2001 pero que nunca se ha utilizado, así como la colocación de una especie de chubasquero a la pieza, que no puede mojarse bajo ningún aspecto.

Te puede interesar

