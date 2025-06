Catalá tumba los carriles 'rápidos' para autobuses de Ribó en Blasco Ibáñez

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, vuelve a enmendar otro proyecto del gobierno del Rialto. Esta vez le ha tocado el turno al conocido ... como carril 'rápido' para autobuses ideado por Compromís y PSPV para la avenida Blasco Ibáñez que se planificó sin contar con el beneplácito de los vecinos. Este plan contaba con financiación europea que ahora está en jaque al tener que replantear la idea inicial.

El equipo de gobierno municipal votará a favor de una moción que ha presentado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el próximo jueves 26 de junio, con la que se pretende hacer borrón y cuenta nueva del proyecto de Bus Rapid Transit (BRT) planificado por el Rialto.

De esta manera, Catalá atiende la petición de los vecinos que ya mantuvieron una cumbre con la primera edil y los concejales de las áreas implicadas en este proyecto. En el encuentro, las asociaciones residenciales de La Isla, Virgen del Carmen-Beteró, Ciudad Jardín y Plaza Honduras y Adyacentes recordaron que el planeamiento heredado de la izquierda eliminaba la mitad de paradas de EMT y se perdían más de 200 plazas de aparcamiento.

Por tanto, cuando se apruebe la moción con los votos favorables de Partido Popular y Vox, el carril bus 'rápido' segregado por obra civil como había ideado el Rialto pasará a la historia teniendo que consensuarse ahora una solución de consenso con los vecinos para no perder los fondos europeos implicados en el proyecto, pero que ningún caso será segregado por obra civil.

Actuación entre Manuel Candela y Aragón

Un comunicado remitido por el Consistorio asegura que el anterior plan «se hizo sin atender uno de los requisitos de los fondos de la Unión Europea que era abrir un proceso participativo de los vecinos afectados por la puesta en marcha de esta nueva infraestructura».

En el mismo escrito se desvela parte del contenido de la moción que presentará el equipo de gobierno local para debatirse en el hemiciclo municipal. Según el documento, las entidades vecinales «denunciaron que este proyecto no contaba con el apoyo de la ciudadanía, que no tienen ningún problema con el acceso actual al autobús, ni con la velocidad comercial del mismo, que no hubo proceso participativo y que, desde luego, nunca se habló con las asociaciones de vecinos».

Además, el texto prosigue diciendo que «los vecinos denuncian que con el proyecto se pretendía solucionar un problema que no existe, por lo que a la segregación del carril bus no le ven ningún beneficio y que se movilizarán ante los medios de comunicación y ante las instituciones nacionales y europeas para paralizar esta actuación e insta al Ayuntamiento a abortar el proyecto con el respaldo de los vecinos».

«De todo lo anterior se desprende que la implementación del BRT de la Av. Blasco Ibáñez ideado por el anterior gobierno municipal y objeto de subvención por fondos Next Generation, plantea problemas tanto operativos como de consenso social, que es inexistente», destaca la Moción.

La moción propone, como primer punto de acuerdo, que como única actuación del proyecto «el carril bus del tramo 2 de la Avenida Blasco Ibáñez, desde la avenida de Aragón a la calle Doctor Manuel Candela, sea segregado mediante hitos físicos y se implemente un sistema de prioridad semafórica para el transporte público».

La segunda propuesta de acuerdo indica que el Ayuntamiento «realice cuantas actuaciones sean necesarias ante el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible (MITMA) para tratar de garantizar que los cambios aprobados no supongan pérdida de los fondos asociados a la actuación que se va a acometer ni afecte al paquete de financiación conjunto».

«Despropósito»

Carbonell ha declarado que el proyecto anterior «era un auténtico despropósito, pues en lugar de favorecer el uso del transporte público era más bien al contrario, lo hacía inviable al poder llegar a eliminar hasta la mitad de paradas de la EMT y eliminaba plazas de aparcamiento».

En este sentido, ha asegurado Carbonell, «coincidimos también con los vecinos en que no existe un problema de velocidad comercial del autobús en ese tramo a la vista del análisis de datos extraídos del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de la EMT elaborado dentro del marco del Plan Director EMT 2025-2030».