Las Casitas Rosas, en Valencia. Irene Marsilla

Catalá encarga un estudio de ordenación urbana que habilite el derribo de Casitas Rosas

La alcaldesa ha anunciado que ya ha pedido a AUMSA que estudie la viabilidad para llevar a cabo una medida comprendida en materia de seguridad dentro de su discurso en el debate del estado de la ciudad

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:17

El Ayuntamiento de Valencia realizó el pasado junio un estudio por parte de los Servicios Sociales para conocer la situación actual en la que se ... encuentran las viviendas del barrio Casitas Rosas. Tras la publicación de dicho informe, los técnicos consideraron necesario realizar un estudio sobre las intervenciones necesarias a realizar con carácter subsidiario. Por ello, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que el objetivo del Consistorio es buscar una solución alternativa a los residentes en el barrio con el fin de derribar las Casitas Rosas.

