Catalá encarga un estudio de ordenación urbana que habilite el derribo de Casitas Rosas

El Ayuntamiento de Valencia realizó el pasado junio un estudio por parte de los Servicios Sociales para conocer la situación actual en la que se ... encuentran las viviendas del barrio Casitas Rosas. Tras la publicación de dicho informe, los técnicos consideraron necesario realizar un estudio sobre las intervenciones necesarias a realizar con carácter subsidiario. Por ello, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que el objetivo del Consistorio es buscar una solución alternativa a los residentes en el barrio con el fin de derribar las Casitas Rosas.

Durante el debate del estado de la ciudad, Catalá ha indicado en su discurso que ha encargado a Actuaciones Urbanas de Valencia S.A. Municipal (AUMSA) un estudio de reordenación territorial que permita conocer la viabilidad de encontrar soluciones para los residentes de Casitas Rosas con el fin de derribar dichas viviendas. Catalá ha incluido este anuncio dentro de la parte del debate en el que se refería a las medidas que mejoren la seguridad de la ciudad.

«Falta de mantenimiento y deficientes condiciones de salubridad». Fue la conclusión de los Servicios de Disciplina Urbanística Municipal y Sanidad del Ayuntamiento de Valencia después de las inspecciones llevadas a cabo en los bloques de edificios de las conocidas como Casitas Rosas de la Malvarrosa.

El informe realizado por los técnicos del Servicio de Disciplina Urbanística señaló que el conjunto de edificios que conforman las Casitas Rosas «tienen un estado de conservación deficiente principalmente por la falta de conservación», aunque estructuralmente no presentan graves deficiencias al igual que las cubiertas.

Entre las deficiencias detectadas están el deterioro de la pintura de las fachadas y balcones, rotura de canalones o la falta de barandillas en algunos tramos de escalera. También se han observado desprendimientos de ladrillos en algunas bóvedas de las escalera, la ausencia de carpintería en las ventilaciones de los forjados sanitarios, dinteles de las ventanas y puertas recayentes a las fachadas deterioradas.