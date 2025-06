Catalá se da un baño de masas para celebrar el ecuador de su mandato: «Tengo muchas cosas por hacer en Valencia»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha dado un baño de masas para celebrar el ecuador de su mandato. El Palacio de ... la Exposición ha sido el escenario elegido para conjurarse de cara a mantener la vara de mando municipal en su poder en las próximas elecciones de 2027. Arropada por los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento y cientos de militantes y simpatizantes, Catalá ha hecho balance de las medidas que ha puesto en marcha durante primera mitad de la legislatura y ha esbozado los siguientes puntos de su hoja de ruta con los que culminará sus primeros cuatro años en la Alcaldía de la capital del Turia. «Tengo muchas cosas por hacer en esta ciudad», ha comentado en este sentido delante del cartel con el lema del acto: 'Ganas de más'.

El portavoz municipal y secretario general del PP de Valencia ciudad, Juan Carlos Caballero, ha ejercido de maestro de ceremonias y ha ensalzado que la llegada de Catalá a la Alcaldía ha significado el «renacimiento» de la ciudad tras ocho años de PSPV y Compromís al frente del Consistorio.

«María José Catalá ha hecho posible lo que parecía imposible: lo que estaba bloqueado, hoy avanza; esa ciudad paralizada y abandonada, hoy se ha convertido en proyectos. Valencia es la segunda ciudad de España, la capital del Mediterráneo y merece estar entre las mejores del mundo», ha señalado Caballero que ha asegurado a los asistentes que el cambio de gobierno municipal ha supuesto «recuperar la luz, el rumbo, el liderazgo».

En su discurso, la alcaldesa ha puesto a sus votante como partícipes de sus logros y ha sacado pecho de algunos de los hitos conseguidos hasta la fecha en materia de vivienda (allí donde el Rialto sólo entregó 14 llaves de inmuebles de titularidad pública, ahora hay 1.000 en marcha), en la fiscalidad (con una bajada de impuestos histórico), el desbloqueo de licencias atascadas en los cajones durante 1.500 días (como los PAI de Benimaclet o el Grao) así como las iniciativas adoptadas en seguridad, movilidad, limpieza o cultura (con la activación de hasta tres nuevos centros).

Críticas al Gobierno y al Rialto

«Lo mejor que le ha pasado a Valencia en estos dos años es que ha olvidado lo que ha pasado en los últimos ocho», ha criticado en referencia a la gestión de su predecesor Joan Ribó. Catalá ha calificado el gobierno de la izquierda como «un modelo franquicia» en el que se imponen las mismas medidas en distintas ciudades sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada una de ellas. En contraposición a ello, la alcaldesa ha apostado por creer «en la identidad propia, en su fortaleza, en su potencial». «La identidad es nuestro proyecto crítico: que Valencia recupere el orgullo», ha insistido.

Catalá también se ha acordado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los últimos escándalos en forma de supuesta corrupción que afectan al PSOE y a miembros del Ejecutivo y en los que cada vez se estrecha más el cerco entorno a su figura.

«Invito a todas las personas que no merecen estar en cargos nacionales a convocar elecciones. Es momento de convocar elecciones generales. Nuestro país necesita un equipo de gobierno serio y que no tenga los pies en el juzgado y la cabeza en la gestión porque así no se puede trabajar», ha explicado entre los aplausos del público que abarrotaba el patio del Palacio de la Exposición.

En este sentido, Catalá ha recordado que el Gobierno no ha presentado un plan de inversiones hidrológicas para la provincia de Valencia ocho meses después de la dana, cuando hace 60 años se impulsó el Plan Sur con menos medios. Por ello, ha reclamado que se acometan las infraestructura necesarias para que los vecinos de la capital y su área metropolitana «vivan tranquilos».

Claves del éxito y reelección

La primera edil ha dicho que la fórmula de su éxito es su cercanía con la ciudadanía dado que puedo recorrer la ciudad de punta a punta y hablar de los proyectos de cada barrio: «Tenía claro que mi presencia tenía que ser permanente en los barrios; en todos, no sólo en los que nos votan mucho». Además, ha lanzado un mensaje para el futuro: «Vamos a seguir construyendo futuro para ciudad», ha aseverado antes de hacer especial hincapié en que eso pasa porque los jóvenes se queden a vivir en Valencia.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento a todos aquellos ciudadanos que no son votantes de su formación para invitarles «a la casa de todos»: el PP. En esta línea, ha comentado que entiende la pérdida de confianza de muchos electores en la clase política tras los últimos casos de supuesta corrupción en las esferas del Gobierno y ha lanzado un dardo velado «a los que miraban hacia otro lado y a los hijos políticos de Ábalos»: «Es momento de darle una pensada a dónde estáis».

«Si mi presidente y mi partido creen tengo que presentarme a la reelección, me presentaré porque tengo muchas cosas por hacer en esta ciudad», ha remarcado Catalá apuntando ya a los próximas elecciones municipales que tendrán lugar en 2027. Además, ha recordado que ser alcaldesa de Valencia es su «máxima ambición política».