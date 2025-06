Catalá va al choque contra el Gobierno: «No creo que estén pensando ahora mismo en un nuevo plan sur»

Cuando le han preguntado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este martes por qué le parece la situación del Gobierno, ha hecho un ... silencio tan largo que la periodista ha tenido que insistir. «No, es que estoy intentando ser amable», ha dicho. La alcaldesa ha cargado duramente contra el PSOE y ha reclamado varias cuestiones, como una mejora en el plan de financiación local, el pago de los ingresos a cuenta de 2023, todavía pendientes, o un nuevo plan sur metropolitano.

«El Gobierno de España no está pensando en nada de esto. Tengo la sensación de que están pesando en cómo resolver una situación no solo lamentables y asquerosa sino que para mí muy preocupante, porque los audios demuestran desconexión con los ciudadanos. Ellos tienen problemas porque sus hijos no pueden pagarseel alquiler y escuchan audios de prostitutas pagadas con dinero público», ha ironizado.

La alcaldesa también ha insistido en ese plan sur metropolitano. Ha desvelado que lo que más le preocupó durante el apagón fue la posibilidad de que Valencia se quedara sin agua potable. Por eso, ha insistido en «la infraestructura de Vilamarxant» y una revisión del canal Júcar-Turia para fortalecerlo. «Gracias a que he sido alcaldesa decTorrent y de Valencia, tengo una visión metropolitana. Por eso creo que necesitamos un nuevo plan sur porque el nuevo cauce estuvo a medio metro de salirse el día de la dana, y no se puede solucionar todo con un desvío de la Saleta», ha insistido.