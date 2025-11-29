Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Castillo de fuegos artificiales en Valencia. Jesús Signes

Castillo de fuegos artificiales este sábado en Valencia: hora y ubicación

El espectáculo irá acompañado de de luz y música

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:10

En Valencia cualquier excusa es buena para hacer uso de la pólvora. Con ese sentimiento fallero imposible de esconder, la pirotecnia volverá a jugar un papel protagonista durante la celebración de la Navidad.

El Ayuntamiento de Valencia ha preparado una serie de espectáculos piromusicales semanales, que iluminarán la plaza del Ayuntamiento cada sábado a las 18:30 horas, sumando magia y emoción a las fiestas navideñas.

Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos

Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos

Colas en el Mercado Central de Valencia a un mes de la Navidad

Colas en el Mercado Central de Valencia a un mes de la Navidad

El espectáculo de luces y color, que disparará la reconocida Pirotecnia Valenciana, será un breve ramillete de 3 minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora.

La programación se inauguró el pasado 21 de noviembre y se prolongará hasta el próximo 3 de enero. El broche final de estos espectáculos llegará el 5 de enero, justo al finalizar la cabalgata de reyes.

