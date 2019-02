El carril bici, en el centro del debate político de Valencia Bicis y patinetes circulan por el anillo ciclista de Valencia. / jesús signes Los partidos ponen el foco en el futuro de los viales reservados | El PSPV propone hacer zona 30 toda la ciudad, menos las vías rápidas, mientras PP y Ciudadanos piden más informes previos o priorizar al peatón ÁLEX SERRANO Sábado, 2 febrero 2019, 20:43

Inmersos de pleno en la precampaña de las elecciones municipales, los partidos empiezan a mostrar sus cartas de cara a la trascendental cita de mayo. Y todos ellos, aunque especialmente los situados a la derecha del espectro político, han hecho de la movilidad el eje central de esos primeros compases de campaña. Más concretamente, el carril bici está en el epicentro de todo el debate político, como se vio el jueves en el pleno del Consistorio, y los partidos que se repartirán las actas de concejal en el Ayuntamiento de Valencia tienen sus ideas claras en lo referente a la movilidad. Bueno, casi todos. Mientras Ciudadanos, PP y PSPV saben perfectamente qué van a proponer sobre los viales ciclistas, Compromís y València en Comú prefieren no mostrar la mano hasta que se acerquen las elecciones. La partida se juega a largo plazo, con la cita en las urnas en el horizonte.

PP Exigirán informes favorables de Policía Local y Bomberos

El PP se prepara para la campaña con una batería de propuestas sobre los carriles bici que se basa en revertir algunos de los más polémicos, exigir informes favorables a Policía Local y Bomberos antes de construir cualquier vial reservado, buscar el consenso entre los vecinos y plantear los carriles «preferiblemente en la calzada», aunque no descarta hacerlos en la acera. El PP insiste en que no construirán carriles bici «en calles o avenidas en las que implique dejar un solo carril de circulación para vehículos de particulares o emergencias, tal como ha sucedido con las avenidas de Burjassot y Reino de Valencia y la calle Alicante, los cuales revertiremos». Los populares pretenden «definir un itinerario para la bici que englobe todos los barrios de la ciudad para que queden conectados por viales ciclistas» y aumentar el número de aparcabicis. Asimismo, buscarán itinerarios alternativos en calles y avenidas «en las que no exista consenso vecinal».

El PP buscará trazados alternativos para las calles en las que no haya consenso con los vecinos

Compromís Continuidad al proyecto de este mandato

Compromís no sabe aún qué va a poner en el programa electoral con respecto a los carriles bici. O lo sabe y no quiere decirlo. Fuentes de la formación explican que el documento será «un gran programa de gobierno centrado en los intereses de la ciudadanía y en la consolidación del modelo de movilidad sostenible por el que se ha trabajado durante este mandato». Aseguran no poder más datos sobre la construcción de más carriles bici porque aún ni se han celebrado las primarias que han de elegir a los candidatos municipales, aunque si el mandato que ahora toca a su fin sirve como ejemplo, Compromís hará de los viales reservados para ciclistas la piedra angular de su proyecto de movilidad para los cuatro años hasta 2023.

PSPV Ciudad a 30 para no tener que construir tantos carriles

La intención del PSPV para el programa electoral 2019-2023 se basa en la idea de la «ciudad a 30»: que todas las calles de un sólo carril tengan como velocidad máxima 30 kilómetros por hora. Según fuentes socialistas, en ese tipo de calles se podrán compatibilizar bicicletas y patinetes eléctricos: «Prácticamente todas las calles, menos las vías rápidas, serían ciclocalles». Según el PSPV, así se podría reducir la cantidad de carriles bici proyectados, porque no serían necesarios. Un ejemplo, según las mismas fuentes, sería la calle Cuba, donde según esta tesis, el carril bici no sería necesario. Sobre si van a revertir o no estos viales, desde el PSPV señalan que habría que estudiar «caso por caso». «No se trata de destruir sino de no hacer tanto».

Ciudadanos Un proyecto integral de movilidad para 2023

En Ciudadanos, su propuesta más importante pasa por crear un plan integral de movilidad «basado en la prioridad del peatón, la protección de los niños, las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida». Según explican desde Ciudadanos, su intención es actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013 «para incorporar nuevos modos de movilidad eléctrica y un replanteamiento de la red de carriles bici-VMP». El partido de Fernando Giner quiere «ampliar la red de carril bici-VMP segregados y extensión de las ciclocalles en los barrios». También quieren revertir los carriles bici de Reino de Valencia, avenida de Burjassot y calle Alicante, además de aquellos que generen problemas críticos de seguridad o de circulación viaria.

València en Comú Una ciudad donde la gente se mueva con libertad

València en Comú acaba de iniciar un proceso participativo sobre el programa electoral. Sin embargo, fuentes del partido sí apuntan que los valencianos «merecen moverse con libertad por la ciudad sin que su salud se resienta por la contaminación del aire». «Este es un camino que deben transitar todas las ciudades del siglo XXI», aseguran.

Grezzi se congratula por los cambios en la moción socialista El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, dudó ayer de la pertinencia de la moción del PSPV presentada en el pleno del jueves que pedía revisar los carriles bici que causaran problemáticas. El edil volvió a refugiarse en los técnicos para contraponer la petición del PSPV al trabajo de los funcionarios de la concejalía de Movilidad al asegurar: «Todas las decisiones salen de los técnicos». «Se intentó introducir alguna cosa de manera no pertinente» en la moción, dijo el concejal en declaraciones a Radio Valencia, y afeó que el PSPV insistiera en que «debía haber una evaluación de los trabajos impulsados y las medidas de implementación de los carriles bici». «Bienvenida sea una rectificación porque rectificar es de sabios», aseguró Grezzi, que usó la misma expresión que la portavoz del PSPV en el Consistorio, Sandra Gómez, cuando se manifestó por primera vez respecto a los carriles. «Se llegó a un consenso necesario sobre una cuestión fundamental. Hay que confiar en técnicos, ingenieros y expertos», comentó.