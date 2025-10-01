Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cierra la polémica con À Punt y admite que sí tenía los vídeos del Cecopi
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan. PSPV VALENCIA

Borja Sanjuan portará la Real Senyera el 9 d'Octubre

La alcaldesa María José Catalá desvela que el portavoz del PSPV municipal será el abanderado en la Procesión Cívica de este 2025

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:03

Las predicciones sobre la tradicional incógnita que cada año recorre los pasillos del Ayuntamiento de Valencia sobre quién será el portador de la Real Senyera en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre se han cumplido. La alcaldesa María José Catalá ha desvelado esta mañana tras la Junta de Seguridad en la que se ha abordado el operativo desplegado para la festividad que el abanderado iba a ser el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan.

«Nunca tuve dudas, lo que pasa es que soy muy protocolaria», ha asegurado la primera edil sobre la designación del portador del emblema de todos los valencianos que saldrá en procesión por las calles de la ciudad la mañana del próximo día 9. Catalá, cumpliendo con la tradición, ha realizado el anuncio del abanderado tras la Junta de Seguridad y ha manifestado su intención de firmar este miércoles mismo los decretos pertinentes en los que se le traslada la responsabilidad como portador a Sanjuan.

«Ser portador de la Senyera en un año como éste es tener la responsabilidad de representar a los valencianos y las valencianas a días del aniversario de una gran tragedia. Una tragedia donde se puso de manifiesto que pertenecer es ponerse en la piel del otro, cuidarse y protegerse. Este es el patriotismo. El patriotismo. reivindicar esa memoria y un orgullo, una responsabilidad compartida que debe volver a entrar desde las calles hacia las instituciones. Por eso, la bandera hoy debe ser memoria y también reivindicación. Porque siempre debe representar lo que el pueblo valenciano siente», ha asegurado el portavoz del PSPV tras hacerse público el nombramiento.

Ahora la gran incógnita está en si Sanjuan entrará a la Catedral portando la Real Senyera para celebrar el Te Deum o hará como su predecesora en el cargo, la portavoz del grupo municipal Compromís, Papi Robles, que rehusó entrar con la bandera por lo que tuvo que hacerse cargo del emblema la alcaldesa Catalá a la hora de entrarla y sacarla del templo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  7. 7 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  8. 8

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  9. 9

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  10. 10 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Borja Sanjuan portará la Real Senyera el 9 d'Octubre

Borja Sanjuan portará la Real Senyera el 9 d&#039;Octubre