Borja Sanjuan portará la Real Senyera el 9 d'Octubre

Pablo Alcaraz Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:03

Las predicciones sobre la tradicional incógnita que cada año recorre los pasillos del Ayuntamiento de Valencia sobre quién será el portador de la Real Senyera en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre se han cumplido. La alcaldesa María José Catalá ha desvelado esta mañana tras la Junta de Seguridad en la que se ha abordado el operativo desplegado para la festividad que el abanderado iba a ser el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan.

«Nunca tuve dudas, lo que pasa es que soy muy protocolaria», ha asegurado la primera edil sobre la designación del portador del emblema de todos los valencianos que saldrá en procesión por las calles de la ciudad la mañana del próximo día 9. Catalá, cumpliendo con la tradición, ha realizado el anuncio del abanderado tras la Junta de Seguridad y ha manifestado su intención de firmar este miércoles mismo los decretos pertinentes en los que se le traslada la responsabilidad como portador a Sanjuan.

«Ser portador de la Senyera en un año como éste es tener la responsabilidad de representar a los valencianos y las valencianas a días del aniversario de una gran tragedia. Una tragedia donde se puso de manifiesto que pertenecer es ponerse en la piel del otro, cuidarse y protegerse. Este es el patriotismo. El patriotismo. reivindicar esa memoria y un orgullo, una responsabilidad compartida que debe volver a entrar desde las calles hacia las instituciones. Por eso, la bandera hoy debe ser memoria y también reivindicación. Porque siempre debe representar lo que el pueblo valenciano siente», ha asegurado el portavoz del PSPV tras hacerse público el nombramiento.

Ahora la gran incógnita está en si Sanjuan entrará a la Catedral portando la Real Senyera para celebrar el Te Deum o hará como su predecesora en el cargo, la portavoz del grupo municipal Compromís, Papi Robles, que rehusó entrar con la bandera por lo que tuvo que hacerse cargo del emblema la alcaldesa Catalá a la hora de entrarla y sacarla del templo.