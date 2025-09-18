Las dudas de Catalá sobre quién llevará la Senyera: «No sé si PSPV o Vox»

Durante el mes de septiembre, en el Ayuntamiento de Valencia no se habla de otra cosa: el abanderado de la Senyera. Considerado uno de los ... mayores honores a los que puede aspirar un concejal, todos los que pasan por el Hemiciclo desean ser los portadores durante la procesión del 9 d'Octubre. Aunque la tradición marca que este año el honor recaiga en Borja Sanjuan, portavoz municipal del PSPV, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este jueves que todavía no lo ha decidido. El pasado año se anunció el 30 de septiembre.

«No está decidido, puede ser el PSPV o Vox, porque puede ser de mayor a menor representación o de menor a mayor», ha indicado. Lo cierto es que la primera portadora fue ella, en 2024, mientras que en 2025 el honor recayó en Papi Robles, portavoz municipal de Compromís, como segundo grupo político mayoritario en el Hemiciclo. Si se sigue la tradición, lo normal es que pase al PSPV y en 2027, a 7 meses de las elecciones, recaiga en Vox. Sin embargo Catalá ha dejado este jueves la puerta abierta a que se cambie el orden y la lleve Vox este año y el PSPV el último, lo que evitaría dos años con portadores de grupos de izquierda.

Todo esto en un contexto complicado en el que se espera un 9 d'Octubre agitado por el malestar social contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la dana del pasado mes de octubre. A 20 días del aniversario, no se descartan concentraciones el mismo 9 d'Octubre, como las que se dieron durante ocho años con grupos de extrema derecha que cargaban duramente contra el gobierno de Joan Ribó. El presidente ya ha acudido a actos multitudinarios en Valencia, como la Missa d'Infants en honor a la Mare de Déu, que se celebró sin mayores problemas, pero ningún acto saca a tanta gente a la calle como la procesión cívica de la mañana.

En cualquier caso, la decisión no es baladí. Si lo lleva el PSPV, la decisión de la alcaldesa podría poner en el epicentro de la marcha a un partido que aprovecha la gran visibilidad de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que a buen seguro acudirá al acto, para ser quienes más opciones tienen de arrebatarle la vara de mando a Catalá en 2027. Pero si retrasa la cesión de la Senyera a los socialistas hasta el año que viene, el efecto será el mismo... pero a 200 días de las elecciones, por lo que puede ser aún peor. Si lo lleva Vox, por su parte, se asegura un 9 d'Octubre tranquilo pero, de nuevo, pondrá al partido de derecha populista en el epicentro del día más importante de la Comunitat a pocos meses de los comicios de 2027.

La decisión, de cualquier manera, no se puede retrasar mucho. El portador suele necesitar días de entrenamiento. Algunas, de hecho, han practicado durante días antes del 9 d'Octubre para caminar con tacones, dado que el peso de la Senyera (sobre todo, de su cimera), 18 kilos, la hace mucho más complicada de llevar de lo que parece, sobre todo en jornadas con mucho viento. Se espera que la primera edil comunique su decisión, que suele estar consensuada con el resto de partidos, a lo largo de la semana que viene o, a más tardar, la siguiente.