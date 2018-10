Las bicis podrán ir en contradirección Irene Marsilla Grezzi accede a una de las peticiones de Valencia en Bici para calles residenciales y zonas 30 ÁLEX SERRANO Valencia Lunes, 1 octubre 2018, 18:19

Finalmente, las bicicletas sí podrán ir en contradirección en Valencia. Así lo recogerá la nueva ordenanza de movilidad, presentada esta misma mañana. El edil accede así a una de las peticiones de Valencia en Bici, organización de la que formaba parte antes de salir elegido concejal, que también reclamaba, entre otras cuestiones, que las bicicletas se pudieran saltar los semáforos en rojo para girar a la derecha como se hace en otras ciudades.

Según informa Europa Press, las bicis podrán circular «en ambos sentidos en las calles residenciales, zonas 30 y zonas de coexistencia de usuarios, así como en las de limitación 30 si existe una señalización expresa autorizándolo» Esta forma de circular por Valencia ya se ha puesto en marcha en Campanar, de manera piloto, con buenos resultados, según fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible.

El PP ya había advertido esta mañana de que la medida se incluiría en la ordenanza, pero el concejal Grezzi no había querido concretar si estaría o no en el texto tras ser preguntado en rueda de prensa. Se ha limitado a decir que se estaba estudiando, «por eso lo que presentamos es el borrador, no la ordenanza».