La batalla contra las toallitas se recrudece Un operario trabaja con una pequeña excavadora en la recogida de residuos, ayer en el colector norte. / irene marsilla La limpieza del colector norte retirará 5.000 toneladas PACO MORENO VALENCIA. Jueves, 28 marzo 2019, 00:39

El Ayuntamiento se ha gastado ocho millones, pondrá dos más para acabar la limpieza y prevé una inversión de 16 millones de euros para ganar la batalla contra las toallitas y adaptar el colector norte con el fin de evitar a largo plazo un tapón que suma 4.000 toneladas de residuos y llegará a 5.000. Por comparar, las cenizas de las fallas pasadas pesaron 2.446 toneladas.

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Vicent Sarrià, aprovechó ayer la celebración de un congreso nacional sobre gestión de agua celebrado en Valencia para anunciar los planes del Ayuntamiento durante los próximos 15 años. El objetivo es completar y modernizar la red de alcantarillado, aunque la prioridad serán las mejoras en el colector norte.

La inversión asciende a 162 millones de euros hasta 2035, de los que la mitad se espera del Banco Europeo de Inversiones. Sarrià señaló que representantes de esta entidad ya han visitado Valencia para conocer el detalle de los proyectos. «Podemos conseguir financiación de hasta un 50% y esperamos implicar a otras administraciones tanto en esto como en el resto», dijo,

«Es un aspecto vital para la salubridad. No siempre somos conscientes de las ingentes cantidades de dinero y de inversión que se necesita y que nunca es suficiente», señaló el edil, para subrayar que los ocho millones de euros gastados en el colector norte equivalen al presupuesto del mantenimiento de toda la red durante un año.

Por la mañana, un grupo de técnicos acompañaron a los fotoperiodistas a una visita al colector, en concreto desde el acceso próximo al Ágora, en el viejo cauce. Esta parte está prácticamente despejada, por lo que ahora los trabajos se centran en el trazado que llega hasta la planta depuradora de Pinedo, pasando por algunas pedanías como Font d'en Corts o La Punta.

«Hay una primera causa que es el nuevo hábito higiénico, que ha llegado para quedarse en todas las ciudades. No es algo que ocurra sólo en Valencia y hay que ir dándole soluciones de futuro», comentó sobre el uso de las toallitas. «Además de este artículo y los bastoncitos del colector ha salido todo tipo de residuos. Desde 2012 se produjeron muchos recortes en el gasto y hay que tener en cuenta que se trata de una infraestructura de los años 90 y no estaba preparada para esto. Lo primero que tuvimos que hacer por ejemplo fue abrir accesos porque no había ninguno adecuado», comentó.

Respecto al uso de las toallitas, mencionó que la ordenanza sanciona su vertido a la red de alcantarillado, aunque es algo que obviamente no se controla. «Hay que aumentar las campañas de concienciación y conseguir que los fabricantes desarrollen productos menos nocivos. El Ayuntamiento no puede por si sólo acometer 160 millones de inversiones y abrimos hace tiempo la vía con el Banco Europeo de Inversiones para conseguir la mitad». Otras zonas prioritarias además del colector norte serán las estaciones de bombeo, que exigen renovación de las bombas. «Están perjudicadas por las toallitas», mencionó.

El préstamo no está aprobado, aunque el edil del Ciclo Integral del Agua subrayó que hay consenso en el gobierno municipal. «Somos optimistas para conseguir al menos una parte para completar la limpieza y mejoras porque se trata de una infraestructura clave. Valencia es plana y necesita empujar aguas residuales, como se dice». Habló por último de mejoras en los depósitos de tormentas y conducciones que llegan a la depuradora de Pinedo.