Banderas andrajosas en las torres de Quart

Álex Serrano López Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:47

España se descose. La culpa no es del independentismo, sino del paso del tiempo. Y no es España, es una bandera de España, pero ya nos entienden. Es lo que ocurre en lo alto de las torres de Quart de cuando en cuando. El Ayuntamiento de Valencia ha sustituido este miércoles las banderas de España y de la Comunitat que ondean en lo alto de esta puerta de la ciudad dado que las telas presentaban un estado ruinoso.

Fuentes del Consistorio han explicado que el cambio estaba programado para el lunes, pero la alerta roja y el temporal que ha azotado la ciudad durante dos días ha impedido la sustitución. Las mismas fuentes aseguran que el mal estado ya venía de antes, por lo que no es culpa del temporal. De su mantenimiento se encarga la concejalía de Recursos Centrales Técnicos, pero los desperfectos provocados por el temporal en instalaciones municipales retrasaron a este miércoles el cambio de las enseñas.

Desde el Ayuntamiento han indicado que no hay un plazo determinado para cambiar las banderas. La decisión se toma cuando la tela, sometida a las inclemencias del tiempo y a los vientos que soplan a decenas de metros sobre el suelo, llega a un nivel de conservación que hace imprescindible su cambio. Con todo, la vigilancia de las banderas es constante a lo largo de todo el día para asegurar que las enseñas lucen lo mejor posible. Operarios del Consistorio retiraron las banderas en mal estado este miércoles y sobre las torres ya ondean enseñas con mucho mejor aspecto.

Llama la atención que es la segunda vez que ocurre algo llamativo con la Senyera y la bandera de España en estas torres. El lector recordará que hace dos años, la bandera de la Comunitat tenía una barra amarilla el doble de ancha que las demás. La falta de viento hizo que no ondeara durante días tras su sustitución, por lo que nadie se dio cuenta de que la bandera que había servido el proveedor del Consistorio no era correcta. La Senyera está compuesta por cuatro franjas rojas sobre un campo dorado, lo que termina convirtiéndose en cuatro franjas rojas y cinco amarillas. Además lo marca el Estatuto de Autonomía. El error fue provocado por un corte incorrecto (en el centro de la franja amarilla se puede ver claramente la costura por donde debía haber sido cortada).

