El banco lanza una alerta a sus clientes tras el fraude de la EMT

Grezzi, el gerente, la directiva despedida y sus superiores declararán en la mesa interna de investigación del consejo de administración ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 4 octubre 2019, 01:12

«¿Te han solicitado realizar un pago urgente en tu empresa? Si es así, ¡sospecha!». Así empieza el boletín por correo electrónico que recibieron ayer miles de clientes de Caixabank en toda España. El 'mail' servía para explicar cómo se realiza la estafa del CEO. No pasaría de ser un banco alertando a sus clientes de cómo evitar ser engañados... si no fuera porque llega la misma semana del estallido del fraude, por el mismo método, que ha sufrido la EMT y en virtud del cual se han enviado más de cuatro millones de euros de dinero público a una cuenta del Bank of China en Hong Kong.

El boletín remitido a los clientes explica cómo funcionan este tipo de engaños. «El estafador suplanta la identidad del director general o de un alto cargo de la organización, generalmente a través del 'hackeo' de su cuenta de correo o de la creación de una dirección de correo falsa», que es lo que ha pasado en esta ocasión cuando a la directiva despedida se le envió un correo desde la cuenta de «Grezzi Giuseppe». El banco continúa: «El estafador inicia el envío de correos electrónicos o rondas de llamadas para solicitar el pago a un tercero, siempre de forma urgente y confidencial». En la EMT, un presunto abogado hizo esas llamadas y los correos que llegaban, supuestamente, del presidente de la empresa exigían secreto absoluto. «Una vez recibidas las instrucciones, el empleado engañado procede a realizar los pagos solicitados a las cuentas controladas por el estafador», termina el correo: la trabajadora ordenó esas ocho transferencias tras recibir la orden de pago de los estafadores. El correo recomienda crear contraseñas complejas para evitar pirateos.

Desde Caixabank explican que este tipo de envíos de correos electrónicos forma parte de un servicio de actualización e información a los clientes para evitar estafas y que se mandan de forma periódica, «cada unos tres meses», comentan. Sin embargo, desvinculan este envío de lo ocurrido en la EMT. «Ha sido algo totalmente casual», explican desde la entidad financiera.

Casualidad o no, lo cierto es que la labor del banco ha sido puesta en entredicho por la empresa de transportes en varias ocasiones desde que el pasado viernes se desveló la estafa. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, dijo a principios de semana que el banco tiene «mucho que explicar» tras lo ocurrido porque el procedimiento por el cual se ordenaron las ocho transferencias es «totalmente irregular». La empresa asegura que cualquier pago que se realice desde la EMT exige la doble firma electrónica mancomunada de dos apoderados de la entidad, entre ellos el gerente de la misma, Josep Enric García, y su jefa del área de gestión, María Rayón. En este caso, indican, el banco autorizó los pagos con un «pdf en blanco y negro». Desde Caixabank, por su parte, señalan que el procedimiento que se siguió en estos casos fue el habitual.

Este será uno de los puntos que tendrá que dirimir la mesa de investigación que se organizará en el seno de la EMT y que presidirá la segunda en el mando político de la entidad, la concejala socialista Elisa Valía. Fuentes consultadas por este diario dan por segura la comparecencia tanto de Grezzi como de García Alemany, así como de otros directivos: hasta tres había por encima de la despedida, contando al propio gerente. «No sabemos si ellos tienen las respuestas de lo que ha pasado, para tanto si es que sí como si es que no, tendrán que decirlo», indican las fuentes consultadas.

En esas reuniones, cuyo calendario por ahora ni siquiera está previsto (se ha de reunir Valía con el secretario del Consistorio para dirimir cómo se va a facilitar la información a los participantes dado que hay datos personales sensibles entre la documentación), se da por hecha la participación de la directiva despedida, que no se ha explicado ante el consejo de administración. Los miembros del ente, por su parte, han pedido en varias ocasiones hablar con ella. Ahora, tendrá la oportunidad de dar su versión.

Tampoco se descarta la participación de técnicos municipales expertos en ingeniería informática para que puedan dar su opinión sobre lo ocurrido. Los sindicatos insistieron ayer en que irán hasta las últimas consecuencias para que se diriman todas las responsabilidades.