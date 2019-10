El Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos investigarán el caso Á. S. VALENCIA. Viernes, 4 octubre 2019, 01:09

PP y Ciudadanos continúan fiscalizando el fraude. La formación que dirige María José Catalá en el Ayuntamiento va a trasladar el tema a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) mientras que los de Fernando Giner harán lo mismo con el Tribunal de Cuentas, todo ello sin perjuicio de las conclusiones de la mesa de trabajo de investigación.

El concejal del PP y consejero de la EMT, Carlos Mundina, anunció esta medida ya que desconocen si la empresa lo ha hecho, «ya que en la dos reuniones del consejo no se nos ha informado, y es una obligación legal comunicarlo» en las primeras 72 horas tras detectarse la brecha de seguridad. Esta podría ser la clave, dado que la AEPD confirmó ayer a LAS PROVINCIAS que no ha recibido ninguna comunicación de la EMT: la entidad asegura que no se ha producido una brecha de seguridad, sino que ha sido una sola persona la que ha permitido el fraude al enviar las firmas de dos apoderados, que más tarde fueron falsificadas por los presuntos estafadores.

Giner, por su parte, señaló que su grupo pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas la posible responsabilidad contable derivada de la estafa a la EMT. Sobre este asunto, Giner exigió que el equipo directivo responsable de la gestión de la EMT deposite el montante de la estafa, a expensas de conocer su posible responsabilidad personal, donde diga el Tribunal de Cuentas.

El portavoz de Ciudadanos recordó que las auditorías de la EMT desvelan numerosos de fallos en la gestión de organismo e hizo hincapié en que la estafa que ha tenido lugar en la Empresa Municipal de Trasportes «ha atacado directamente a los bolsillos de los valencianos ya que 70 millones del presupusesto de la entidad provienen de los impuestos». «Es inadmisible que Ribó haya montado un chiringuito en la EMT», denunció el portavoz de Ciudadanos.