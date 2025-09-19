El Ayuntamiento de Valencia condena la explotación sexual de la mujer y mantiene la presión sobre Ábalos

El Ayuntamiento de Valencia reafirma su compromiso en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres. El Consistorio ha acordado adherirse a la declaración ... institucional que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niños y niñas, que se conmemora anualmente el 23 de septiembre. Este gesto representa otro paso más en la campaña emprendida contra el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras conocerse que estaba envuelto en un escándalo relacionado con el mundo de la prostitución.

De hecho, el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha aprovechado la ocasión para referirse al episodio protagonizado por Ábalos y su entonces asesor Koldo García al realizar el anuncio de la adhesión del Ayuntamiento a esta declaración institucional. Caballero ha tildado la explotación sexual de las mujeres como una «lacra» y ha apelado al compromiso de las administraciones públicas combatirla ya que suponen vulneraciones «muy graves» de los derechos humanos.

«Consideramos que todos los grupos políticos y toda la sociedad debe estar a la altura de las circunstancias y que no debemos tolerar, por ejemplo, que haya ministros que, en la esfera tanto pública como privada, hayan hecho uso de la explotación sexual o que se hayan referido a las mujeres prácticamente como un suministro para el placer propio y el de sus amigos», ha aseverado el portavoz municipal sobre cargando contra Ábalos aunque sin citarle explícitamente.

«Expresamos nuestro rechazo firme y decidido a la trata y a la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, y renovamos nuestro compromiso con la construcción de municipios seguros, inclusivos y libres de toda forma de violencia. Cada paso que demos en esta dirección será una contribución a un futuro más digno en el que ninguna mujer, niña o niño sea jamás tratado como una mercancía», indica la declaración institucional cuyo respaldo ha sido impulsado en el seno de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes por la la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

Puntos de la declaración

La Federación Española de Municipios y Provincias, «como voz del municipalismo español», insta a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas, a: Trabajar con visión de futuro y promover una educación basada en valores de igualdad, dignidad y respeto. Fomentar una conciencia crítica que rechace el consumo de prostitución. Consolidar redes locales de apoyo, que garanticen el acceso a recursos habitacionales, sanitarios, jurídicos y laborales. Reafirmar el compromiso firme de nuestras entidades locales con la igualdad de oportunidades. Favorecer la participación activa de mujeres que hayan superado situaciones de trata. Reforzar la cooperación internacional y el trabajo en red con municipios y entidades de países de origen.

En España, según cifras del Ministerio del Interior, se identificaron 632 víctimas de trata en 2024, de las cuales 376 fueron sometidas a explotación sexual. Entre ellas se encontraban 15 niñas y un niño, y el 98% eran mujeres. Estas cifras evidencian el carácter marcadamente femenino de estas formas de violencia, lo que obliga a los poderes públicos a actuar con determinación y firmeza, recuerda la declaración institucional de la FEMP.

«Las administraciones públicas, y muy especialmente los gobiernos locales, tienen una responsabilidad directa en la prevención, detección, protección y acompañamiento a las víctimas. Desde la FEMP, reafirmamos nuestro compromiso con el impulso de políticas públicas efectivas, con una perspectiva integral de derechos humanos, centrada en las víctimas y que priorice la erradicación de estas formas de violencia. En este sentido, consideramos necesario promover marcos normativos que dificulten que locales, plataformas digitales o actividades económicas puedan facilitar o beneficiarse de situaciones de explotación sexual, reforzando la vigilancia y el cumplimiento de la legalidad», acaba el escrito de la FEMP.

En este sentido, el Ayuntamiento de Valencia ha impulsado una campaña de sensibilización en el marco del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se conmemora el 23 de septiembre. Este año, el motivo de la campaña se centra en remarcar la complicidad de quienes consumen prostitución, apelando al sufrimiento y el dolor de las víctimas de explotación sexual. El lema empleado es 'Si eres putero, eres cómplice'.