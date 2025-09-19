Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
El exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su salida del Tribunal Supremo en Madrid. EFE/RODRIGO JIMÉNEZ

El Ayuntamiento de Valencia condena la explotación sexual de la mujer y mantiene la presión sobre Ábalos

El Consistorio se adhiere a una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias contra la trata de féminas

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:23

El Ayuntamiento de Valencia reafirma su compromiso en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres. El Consistorio ha acordado adherirse a la declaración ... institucional que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niños y niñas, que se conmemora anualmente el 23 de septiembre. Este gesto representa otro paso más en la campaña emprendida contra el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras conocerse que estaba envuelto en un escándalo relacionado con el mundo de la prostitución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  10. 10 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento de Valencia condena la explotación sexual de la mujer y mantiene la presión sobre Ábalos

El Ayuntamiento de Valencia condena la explotación sexual de la mujer y mantiene la presión sobre Ábalos