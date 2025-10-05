Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El quiosco La Peluda de la Alameda, frente a Piscina Valencia, este sábado. IVÁN ARLANDIS

El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda

Patrimonio inicia los trámites para sacar a licitación la construcción frente a Piscina Valencia, levantada hace casi 75 años

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:40

El Ayuntamiento continúa con su ofensiva para recuperar el control de los quioscos de la Alameda, construidos en los años 50 del pasado siglo por ... ciudadanos de Valencia a los que el Consistorio autorizaba la obra a cambio de tener la propiedad del edificio cuando así lo decidiera la corporación. Si primero fue el de La Pérgola, situado al inicio de la Alameda junto a Viveros, ahora llega el turno de La Peluda, frente a Piscina Valencia, sólo que en este caso los propietarios no han protestado y han aceptado las condiciones de la concejalía de Patrimonio que dirige Juan Manuel Badenas.

