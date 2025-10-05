El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda

El Ayuntamiento continúa con su ofensiva para recuperar el control de los quioscos de la Alameda, construidos en los años 50 del pasado siglo por ... ciudadanos de Valencia a los que el Consistorio autorizaba la obra a cambio de tener la propiedad del edificio cuando así lo decidiera la corporación. Si primero fue el de La Pérgola, situado al inicio de la Alameda junto a Viveros, ahora llega el turno de La Peluda, frente a Piscina Valencia, sólo que en este caso los propietarios no han protestado y han aceptado las condiciones de la concejalía de Patrimonio que dirige Juan Manuel Badenas.

En una resolución a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, los técnicos explican que el 25 de junio de 1952 el Ayuntamiento acordó autorizar la instalación de un quiosco en el paseo de la Alameda, junto a la calzada en la calle Doctor Pinazo «y frente al pabellón de evacuatorios existente en la parada de tranvías de Tabacalera», según indica el informe. Esa ubicación responde ahora al paseo de la Alameda frente a la piscina de Valencia.

En fecha 5 de diciembre de 2024, el Consistorio pide al propietario que aportase la adjudicación de la concesión. Cinco días después, la dueña dice que no tiene más documentos que el acuerdo de subrogación de la titularidad de la autorización de 1952, adoptado medio siglo después. Pero en julio de este año, se declara extinguida la autorización provisional de hace 73 años y se acuerda conceder la autorización demanial para evitar que el inmueble quede en desuso y puedan producirse «daños tanto a terceros como al patrimonio municipal» por el tiempo que transcurra hasta que se inicie el procedimiento para otorgar la concesión demanial para la explotación del quiosco con un límite de cuatro años. Es lo mismo que se hizo con el de la Pérgola.

Ambos casos se diferencian en que en el quiosco frente a Piscina Valencia, los propietarios han decidido aceptar el acuerdo propuesto por el Consistorio. Los técnicos argumentan que la decisión de 1952 «no cumple los requisitos de duración máxima total, incluidas las prórrogas; tampoco puede considerarse una concesión demanial, por lo que procede declarar extinguida la autorización provisional en tanto se tramita el procedimiento de licitación en orden al otorgamiento de una concesión demanial sobre el quiosco de que se trata, ya que no es una instalación desmontable ni su utilización va a limitarse al plazo de 4 años».

Así las cosas, Consistorio y propietaria han llegado al acuerdo de autorizar a la actual dueña a que continúe con la explotación «mientras se tramita el procedimiento». Eso sí, impone condiciones, como que no se puede ceder la gestión del quiosco o que sólo lo puede hacer hasta el 31 de diciembre de este año. A partir de ahí, la concesionaria actual dispondrá de 10 días hábiles para la desocupación del quiosco «con obligación de entrega de las llaves de acceso al mismo y las últimas facturas de los suministros de agua y electricidad en las oficinas del Servicio de Patrimonio pudiendo en ese plazo retirar cualquier género que quede pendiente de venta o consumición».

La decisión se enmarca en la evidente intención de la concejalía de Patrimonio (dividida en dos bajo el mando de José Marí Olano y el mismo Badenas) de recuperar los quioscos de la Alameda, construidos a mediados del pasado siglo, para sacarlos a licitación y explotarlos mediante concesión a nuevos empresarios que quieran disponer de locales en el histórico paseo.