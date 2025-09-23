Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un apartamento turístico, en el barrio de Ruzafa. PAULA HERNÁNDEZ

Un asesor del PP lleva al Ayuntamiento a juicio por el bloqueo a los pisos turísticos

Víctor Soriano asegura que un funcionario le reconoció que los apartamentos que promueve eran legales

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:28

El abogado y asesor del PP en el Senado Víctor Soriano ha llevado al Ayuntamiento de Valencia a los tribunales por la decisión del Consistorio, ... dirigido por su mismo partido, de suspender la concesión de licencias para la apertura de nuevos apartamentos turísticos. El letrado ha presentado una demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo después de que el Ayuntamiento negara a sus representados la instalación de unos apartamentos turísticos en Nou Benicalap.

