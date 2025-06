Los apartamentos turísticos plagan el centro noble de Valencia

El centro noble de la ciudad ya no es lo que era. En calles tan importantes como Caballeros, plaza del Tossal, Bolsería y Avellanas que ... forman parte de la selecta zona por donde pasan procesiones históricas como la de la Mare de Déu y dentro de poco, concretamente el 22 de junio el Corpus, apenas quedan vecinos.

Con los nuevos tiempos los apartamentos turísticos han tomado la delantera y ya quedan muy pocos residentes de toda la vida, esos que se implicaban en el barrio, que decoraban los balcones con cubres de ricas sedas, mantones de manila de vivos colores o con tapices dedicados a la Virgen de los Desamparados.

En su lugar, por estas calles el trasiego es muy distinto. Son cientos los turistas que recorren estos viales históricos buscando con sus cámaras de fotos o con los móviles el encuadre o decorado más llamativo para hacerse un selfie y subirlo corriendo a redes para demostrar que ellos han estado en Valencia.

El traqueteo de las maletas, de día y de noche, se han convertido en el sonido ambiente y hay que ir con cuidado porque de inmediato aparece un grupo montado en bici (que no son los de Verano Azul) que forman parte de un tour libre por la ciudad.

La transformación es tal que en calles como Bolsería los vecinos casi se han convertido en una 'especie en extinción'. Así lo relata Elisa Peris, de la firma artesana de orfrebería Peris Roca. «Mi padre alquiló los locales para montar el negocio en esta calle a finales de los 70. tenía el taller en el primer piso y el negocio en el bajo y en el resto de la finca había vecinos de toda la vida», describe.

Balcón con un tapiz de la Virgen; Elisa Peris, de Peris Roca, con su negocio y justo al lado un apartamento turístico, y Ana y Paula, de la librería Praxis, en la calle Avenallas. J. L. Bort / LP

Ahora, como relata apenada, «en la calle quedarán tres o cuatro edificios de vecindario, el resto son apartamentos turísticos y cuando ven pasar fiestas como la de la Virgen o el Corpus, no saben ni lo que simboliza».

Elisa detalla que su familia toda la vida ha participado lanzando pétalos al paso de la Mare de Déu o de la Custodia del Corpus y espera poder hacerlo muchos años más, por devoción y por qué no como símbolo de un vecindario que se reivindica.

Sólo a unos metros de distancia, en Confecciones El Directo, Vicente Salvador, cuenta orgullos que es «la quinta generación del negocio familiar. Mi familia llegó en 1905 a esta calle Bolsería».

Vicente narra que hace ya muchos años atrás «seríamos unos cuarenta vecinos de toda la vida. Ahora quedarán cinco o seis porque incluso hay gente que tiene las casas en propiedad y al final, como ven que se puede sacar gran rendimiento con los turistas, se han ido a vivir a otro barrio o a un chalé y con lo que sacan se pagan la nueva casa y aún tienen beneficios».

Fachada de la calle Bolsería, con apartamentos turísticos y Vicente Balaguer, que ha trabajado muchos años en la calle Avellanas. LP

También añade que «hay gente que también se ha ido porque no soporta el ruido de la noche, porque es una zona de ocio muy frecuentada».

En la calle Caballeros, a la altura del número 32, ya han llegado también los apartamentos turísticos. En esta calle todavía quedan muchos palacetes de familias de toda la vida que afortunadamente se resisten a poner los bellos edificios al servicio del turismo sin límites. Javier Marco, vecino de la zona y con negocio familiar en la misma calle, explica que «en el barrio, en calles como Bolsería sí se nota más y cuando llegan las fiestas se percibe más porque hay menos gente que tira pétalos o que decora los balcones». Eso sí, él y su familia siguen manteniendo la costumbre de tirar pétalos al paso de la Virgen y en la fiesta del Corpus.

De hecho, uno de los balcones desde donce más pétalos se lanzan todo los años es desde la casa del indumentarista Enrique Marzal que, además, decora su balcón con mantones de manila o tapices de gran colorido y calidad.

La dependienta de una panadería de la plaza del Tossal, María Hoursain, detalla el caso de una amiga. «Vivía en la calle Caballeros casi a la altura de la plaza de la Virgen. Eran los únicos vecinos que quedaban alquilados en una finca. Al final se tuvieron que ir porque iban a hacer un hotel y por eso se pierde el vecindario».

En la calle Avenallas se encuentra la librería Praxis. Ana y Paula relatan que el negocio se abrió hace dos años «pero se nota el cambio radical del barrio porque los negocios de alrededor son un bar irlandés, uno ucraniano, otro americano, pero no hay casi comercio tradicional y claro si no hay vecinos que hacen barrio no se vende».

Turistas en bikini viendo la fiesta del Corpus

Describen que tienen alrededor un edificio de apartamentos turísticos y un hotel. «El año pasado durante la fiesta del Corpus me percaté de una situación berlanguiana. Un antiguo vecino alquiló el primer piso de los apartamentos turísticos para poder ver la fiesta con sus amigos y poder tirar pétalos y justo en el piso superior había unas alemanas en bikini tomando cerveza y sin saber muy bien qué celebrábamos. Y en el hotel había unos turistas nórdicos haciendo fotos como si la fiesta fuera para ellos un safari. Se está despersonalizando».

Ana y Paula, que son muy jóvenes, detallan que el sonido habital ahora «es el de gente arrastrando maletas y grandes grupos pasando en bicis a toda hora».

Otro vecino de toda la vida, Pedro, explica que su finca es una de las pocas de la calle Avellanas que es íntegramente de vecinos, pero al volver la esquina, en la calle Cabillers, sí que están rodeados de apartamentos turísticos «y al final hay locales que ponen música hasta las cuatro y no puedo dormir».

En esta misma calle Avellanas, Vicente Balaguer, que hasta hace quince días ha trabajado en un edificio de oficinas, indica que «ha cambiado mucho la imagen de estas calles. A toda hora pasa gente con maletas y los tours de bicis son un escándalo, casi ni se puede andar. En Avellanas y Cabillers está lleno de apartamentos turísticos».

Muchos de estos vecinos o comerciantes en 'peligro de extinción' se preguntan si habrá alguna manera de revertir la situación y conseguir hacer de nuevo barrio.