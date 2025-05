La apertura de siete hoteles de alta gama duplica la oferta del turismo de lujo en Valencia

La antigua casa de Telefónica en Valencia es, desde principios de este mes, el noveno hotel de lujo de la capital del Turia. El ... emblemático edificio, con un siglo de vida y ubicado en el número 25 de la plaza del Ayuntamiento, ha sido respetado de forma escrupulosa a nivel arquitectónico. Eso sí, donde antes se encadenaban oficinas, ahora abren sus puertas 53 flamantes habitaciones para recibir a sus primeros huéspedes. Máximo confort y muebles que rinden homenaje al movimiento Art Decó. Al mismo tiempo, también en el casco antiguo de la ciudad, avanzan las obras en los Palacios de Eixarchs para alumbrar un proyecto que se vio inmerso en una maraña administrativa durante más de dos décadas: un alojamiento de cinco estrellas que podría ver la luz entre 2028 y 2029. No es la única iniciativa exclusiva que está cocinándose en el cap i casal.

Existen, incluyendo el Grand Hotel Centenari de la plaza del Ayuntamiento y el de los Palacios de Eixarchs, siete nuevos proyectos de alta gama en Valencia de cara a los próximos años. De esta forma, prácticamente se duplica la oferta de alojamientos de lujo, que hasta ahora se limitaba a ocho: Balneario Las Arenas, SH Valencia Palace, Only You, The Westin, Palau de la Mar, Parador de El Saler, Palacio Vallier y Caro.

La ciudad busca un nuevo rumbo en la gestión del turismo, apostando por un concepto más cualitativo que cuantitativo. Es decir, por la captación de visitantes con valor añadido y elevado poder adquisitivo. Y para cautivar a esa clase de clientes, resulta necesaria una infraestructura en consonancia.

Así, va creciendo el mapa de alojamientos de alta gama dentro de la capital del Turia. El pasado mes, el Ayuntamiento dio luz verde para hacer del Palacio de los Centelles, del siglo XV y ubicado en la calle Caballeros, un hotel de lujo que dispondrá de 46 habitaciones.

También en el centro histórico, en la esquina entre las calles María Cristina y San Vicente, se erige un edificio de viviendas construido en 1931. Hace ocho años, Santos, la firma propietaria de este inmueble, emprendió el plan de transformarlo en un hotel selecto, aunque el proyecto sigue estancado por el desacuerdo con algunos residentes. Los impulsores son los dueños del balneario Las Arenas.

A finales del pasado año, el Consistorio dio un acelerón administrativo a otro alojamiento exclusivo. En este caso, junto a Na Jordana. Allí, después del cierre de Convent Carmen, el convento de San José y Santa Teresa recuperará la vida con la puesta en marcha del hotel Calma Wellbeing. Ya se ha producido la licitación.

Ampliar Habitación del Grand Hotel Centenari, en la plaza del Ayuntamiento. LP

Fuera del centro histórico, en el cruce entre la avenida del Puerto y Cardenal Benlloch, el antiguo centro de datos del Banco de Valencia se transformará en el The Bank Hotel 5* GL. Perteneciente al grupo MYR, este complejo planea marcar la diferencia con una cascada verde de 25 metros de altura que vertebra todo su interior, una fachada multimedia y una piscina en su azotea. A principios de 2024, recibió la licencia del Ayuntamiento después de que el gobierno del Rialto la denegara por incompatibilidad urbanística. Compuesto por siete plantas y 103 habitaciones, aspira a la inauguración en 2026.

Mientras, en el Cabanyal, Hilton prepara su regreso a Valencia con un hotel de 84 habitaciones llamado Cuber House. La multinacional estadounidense luce una marca que es sinónimo de exclusividad.

Luis Martí, presidente del Gremi d'Hotels de Valencia, analiza las nuevas políticas para administrar el turismo. «Aunque parezcan lo mismo, una cosa es un hotel de cinco estrellas y otra cosa es un hotel de lujo», puntualiza el representante del sector. Entiende que, para hacerse fuerte en un segmento de mercado tan exquisito, hace falta ir más allá de la categoría que marca la clasificación administrativa.

«En Valencia quizás estamos más necesitados de hoteles de lujo que de cinco estrellas. Es decir, elevar un poco más el nivel de establecimientos. No digo que los que hay sean malos. Pero si quieres atraer turismo de lujo, debes tener hoteles que sean especialistas en ello», añade.

Para profundizar en estos planes, Martí pone el ejemplo de los pasos dados en la capital de España en los últimos cinco años. «En Madrid, la apertura del Four Seasons y del Mandarin Oriental Ritz ha obligado a hoteles como el Villa Magna a hacer una reformas tremendas para poder jugar en esa misma liga de lujo. Hay gente que planifica su viaje por Europa en función de si hay hotel Four Seasons o no. Ha supuesto una revolución».

Martí entiende que, actualmente, Valencia manifiesta «un problema cualitativo, no cuantitativo». Cada año, se supera la cifra de visitantes internacionales a la ciudad: «¿Qué nos falta? Si quieres traer turistas con un valor añadido, por ejemplo, indios, chinos, rusos o norteamericanos, o les ofreces una propuesta muy ganadora u optan por otras ciudades europeas. Ese cliente necesita una oferta adecuada en todos los sentidos».

Entonces, Martí plantea la necesidad de que Valencia incremente el número de plazas hoteleras de lujo para poder entrar en esa partida turística. En esa coyuntura, a principios de este mes, se celebró la inauguración del Grand Hotel Centenari en la plaza del Ayuntamiento. El centenario edificio es propiedad del empresario valenciano Francisco Martínez. El alojamiento, con apenas medio centenar de habitaciones, lleva la firma de la prestigiosa cadena Marriott y garantiza la exclusividad a sus clientes. Si dos adultos acceden a su página web para realizar una reserva de cara a este fin de semana, deberán abonar unos 500 euros por noche en base a la tarifa regular más baja.

«Me gusta más hablar de sector prémium. No es un tema del lujo por el lujo», comenta Alberto Galloso, director de la consultora Soluciones Turísticas. Y lanza un pronóstico de cara a los próximos años: «Alguno de los cinco estrellas crecerá porque hay una tendencia en el mercado y Valencia es un destino cada vez más posicionado. La ciudad todavía tiene recorrido».

Mientras, en los Palacios de Eixarchs, las máquinas trabajan a pleno rendimiento a pesar de la oposición de la asociación de vecinos Amics del Carme, que denuncia la licencia de obras concedida el pasado mes de julio.

Los Palacios de Eixarchs, de origen medieval, fueron adquiridos por Lova Tres en 2001. La firma también compró los solares adyacentes. Un conjunto que poseía la calificación de uso residencial. El proceso administrativo para impulsar el actual proyecto arrancó en junio de 2017. Habrá un hotel de cinco estrellas con 80 habitaciones, 40 de ellas se distribuirán en los tres palacetes y otras 40 en un edificio de nueva planta. Además, se levantará 24 apartamentos turísticos de lujo en una segunda nueva construcción. Incluso un aparcamiento en dos sótanos. A lo largo de los últimos años, hubo al menos cuatro asentamientos ilegales de okupas en el solar.