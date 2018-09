La ampliación del Jardín Botánico, en el limbo Solar de Jesuítas. / IRENE MARSILLA El gobierno municipal no responde en el pleno sobre los plazos y financiación para ajardinar el solar de Jesuitas PACO MORENO Valencia Jueves, 27 septiembre 2018, 12:00

El Ayuntamiento no ha aclarado esta mañana en el pleno el futuro a corto plazo del llamado solar de Jesuitas, la propiedad municipal que debe servir para ampliar el Jardín Botánico. Es más, lo ha llenado de incógnitas. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, ha comentado que hay «contactos con la Universitat», para aludir luego a los cambios en el rectorado. «Hay aspectos patrimoniales y de diseño que se han tratado, pero no es objeto de este punto del orden del día».

El debate surgió por la desestimación del recurso presentado por Expo Grupo a un acuerdo plenario sobre el solar del nuevo Ayuntamiento, en la avenida Aragón, que forma parte del convenio de permuta para ampliar el Botánico.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés reclamó «novedades» sobre el hotel pendiente y el jardín. De lo primero, Sarrià señaló que los plazos para modificar su construcción dependen de la Generalitat, mientras que la entrega efectiva de la antigua parcela municipal se realizará en breve.

El edil popular Alfonso Novo recordó que el Consistorio se ha gastado más de 30 millones en el solar de Jesuitas para ampliar el Botánico. «¿Cómo se da solución a aquello?», ha preguntado en el hemiciclo. «Sigue lleno de matorrales, escombros y aquello sigue siendo un barrizal ¿Por qué no hay convenio con la Universidad? No ha habido nada, salvo la presentación de un vídeo que no se ha concretado».

Sarriá ha comentado por su parte que la parcela está adscrita a la concejalía de Medio Ambiente, en referencia a los huertos urbanos que se quieren construir. «El Ayuntamiento ha cumplido los términos del convenio y no se ha negociado con Expo Grupo, sino que se han clarificado los términos».