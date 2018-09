El alcalde no descarta cofinanciar los trabajos de soterramiento de las vías del Grao Recuerda a Fomento que tiene que implicarse en el proyecto porque por ese tramo pasan trenes de mercancías y el corredor mediterráneo L. SORIANO VALENCIA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:24

Joan Ribó tiene claro que sí o sí el Ministerio de Fomento tiene que inyectar dinero para soterrar las vías del tren en el Grao, entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las Moreras. Aseguró que todos los grupos que conforman el gobierno municipal consideran que es «imprescindible» abordar el soterramiento de estas vías y añadió que «no aceptaremos nunca que se diga 'ya lo haremos dentro de veinte o treinta años'».

A la pregunta de si ve bien la propuesta de València en Comú de que esas obras las pague el propio Ayuntamiento, Ribó trató de ser diplomático, para no abrir más frentes, y dijo que «no digo ni si ni no. Tenemos que hacer los números. Esto no son cuatro duros».

A pesar de ello, luego sí fue rotundo al afirmar que «la inversión no es cualquier cosa, ya que es cercana a los 70 millones de euros, sin presupuesto y se tiene que hacer el estudio económico correspondiente».

Insistió en que el soterramiento de las vías del Grao «no tiene que ser solo una inversión del Ayuntamiento». Indicó que Fomento «tiene mucho que decir porque han de pasar los trenes de mercancías y también el Corredor Mediterráneo». Y, por ello, advirtió que «lo que vamos a plantear como mínimo es la cofinanciación». Ribó añadió que es necesario que se soterren las vías del Parque Central, desde el bulevar hasta el puente de Giorgeta.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, dejó claro que el soterramiento de las vías del Grao «es competencia de Fomento, al tratarse de infraestructuras ferroviarias y así se ha pagado en todas las ciudades españolas. El Estado lo puede asumir, mientras que el Consistorio tendría que detraer de otros servicios».