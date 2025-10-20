Un trabajador apuñalado en Ribarroja al intentar detener a un ladrón El empleado fue herido al interceptar a un ladrón que trataba de huir de la empresa

El intento de detener a un ladrón le salió caro al trabajador de una empresa ubicada en el polígono industrial de Ribarroja. El empleado resultó herido con una puñalada. Ahora, la Guardia Civil ha detenido en Paterna a una persona por un delito de robo con violencia con resultado de lesiones graves por arma blanca. Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de septiembre en una empresa de esta localidad.

Ese día tuvo lugar un robo en el interior de una empresa en la localidad. Un trabajador observó cómo un individuo había accedido al interior de esta por el muelle de carga, portando ropa de trabajo similar a la que llevan los trabajadores de la citada empresa.

El trabajador pudo observar cómo se encontraba manipulando un pallet y sustraían una caja del interior. Cuando el ladrón intentó abandonar la empresa por el muelle de carga por donde había accedido, éste lo interceptó, sorprendiéndole e iniciando entre ambos un forcejeo, con el resultado de que el asaltante, con intención de poder huir del lugar, apuñaló con un cuchillo el deltoides izquierdo del trabajador. Este se quedó aturdido mientras el autor de los hechos abandonaba el lugar en una furgoneta junto con otra persona que se encontraba al volante de ésta.

El trabajador tuvo que ser atendido por una ambulancia, y su posterior traslado al hospital para el tratamiento de las heridas sufridas por el arma blanca.

Por parte de agentes de la Guardia Civil de Ribarroja del Turia, se inician las pesquisas con el fin de localizar a los autores de los hechos anteriormente descritos. Finalmente, se pudo localizar el vehículo, siguiendo la trazabilidad del mismo, y se localizó a los autores de los hechos, residentes de la localidad de Paterna.

Tras una comunicación fluida con la Policía Nacional, se tiene conocimiento de que uno de los asaltantes había cometido en fechas próximas y en la localidad de Paterna otro robo con violencia en una tienda de telefonía. En el transcurso de este robo, el ladrón es interceptando por un viandante, llegando éste a amenazar al ciudadano que lo había frenado con un cuchillo.

La operación terminó con la detención por parte de la Guardia Civil de un hombre de 39 años y nacionalidad española en la localidad de Paterna. Se le atribuye el delito de robo con violencia con resultado de lesiones graves por arma blanca. Además, se anexó la imputación del Cuerpo Nacional de Policía por el robo con violencia perpetrado en la localidad de Paterna, con el resultado del ingreso en prisión provisional de esta persona. Se sigue investigando la identidad del conductor de la furgoneta.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Ribarroja con la colaboración de Policía Nacional y Policía Local de Paterna.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lliria y Paterna.