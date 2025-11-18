El policía agredido con una piedra en Vinalesa sigue en estado de coma inducido El equipo médico disminuye gradualmente la dosis de los fármacos sedantes y analiza la respuesta del paciente, pero su pronóstico sigue siendo reservado

El oficial de la Policía Nacional agredido con una piedra el pasado 18 de noviembre en la localidad de Vinalesa sigue ingresado en el Hospital Clínico Universitario, donde permanece en estado de coma inducido. El equipo médico ha disminuido gradualmente la dosis de los fármacos sedantes en los últimos días, y ha analizado la respuesta del paciente, monitorizando sus signos vitales y su función cerebral, pero su pronóstico «sigue siendo reservado», según informaron fuentes sanitarias.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, la agresión se produjo el sábado 8 de noviembre cuando la víctima, de 41 años de edad, sorprendió a dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, intentando entrar en una casa de Vinalesa para robar, presuntamente, palomos deportivos.

El policía nacional, que se encontraba fuera de servicio, estaba inconsciente cuando fue hallado en el suelo por una patrulla de la Policía Local de Vinalesa. Sufrió un grave traumatismo craneoencefálico al ser agredido con una piedra.

Los investigadores de la Guardia Civil de Moncada están esperando a que recupere la consciencia para tomarle declaración. Los médicos decidieron reducir su actividad cerebral con fármacos para protegerlo de lesiones más graves.

«El proceso de despertar es gradual y puede durar días o incluso semanas. Depende del estado del paciente y de cómo responde a la disminución gradual de la dosis de sedantes», según informaron las mismas fuentes médicas.

Los dos jóvenes detenidos por la agresión tienen antecedentes por robos y fueron identificados por agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada, que se hizo cargo de las investigaciones. Los hermanastros fueron grabados el 8 de noviembre por una cámara del Ayuntamiento de Vinalesa en una calle cercana al lugar donde se produjo la agresión.

Tras visionar las imágenes y realizar averiguaciones, los investigadores lograron identificar a los presuntos agresores y planificaron el operativo policial para detenerlos. El mayor de los dos hermanastros ha protagonizado en los últimos meses varios incidentes violentos en Burjassot y tiene una discapacidad intelectual que podría eximirle de su responsabilidad penal.

La jueza de guardia de Paterna acordó el ingreso en prisión del joven de 21 años, mientras que su hermano quedó en libertad tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores.