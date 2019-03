El origen de la extraña pintada del doble crimen de Godella Agentes de la Guardia Civil inspeccionan el lugar del doble infanticidio. En la pared, la inscripción del cortometraje. / Damián Torres Una de las autoras de mensajes como «vais a 'moror todis'» en la pared de la vivienda de los niños asesinados desvela que se hicieron hace ya media década para un cortometraje J. A. MARRAHÍ Lunes, 18 marzo 2019, 21:23

Una simple casualidad, aunque ciertamente inquietante. Las inscripciones con alusiones de naturaleza criminal en el entorno de la casa ocupada de Godella en la que dos niños fueron presuntamente asesinados por sus padres proceden de un cortometraje. Así lo ha aclarado, a través de su cuenta en una red social, una joven participante en esa grabación.

Se trata de mensajes como «vais a moror todis» o «asesinado con aviones», ésta última en un pilar derruido en el camino de piedra que da acceso a la vivienda desde la calle Ponent. La autora de esa grabación de aficionados muestra su asombro y asegura que, con su mejor voluntad, contactó con la policía para comunicar el origen nada más supo, a través de las noticias, el terrible infanticidio que ha marcado para siempre ese lugar.

El jueves, cuando los cadáveres de los dos menores todavía no habían sido localizados, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ya aclaró, a consulta de LAS PROVINCIAS, que la inscripción «vais a moror todis» no parecía albergar relación con el caso criminal. Si de algún modo el mensaje pudo operar como detonante en la mente de la pareja sospechosa es algo que difícilmente pueda llegar a establecerse. Al menos de momento, nada en sus declaraciones hace pensar que les haya influido.

La Guardia Civil hizo sus indagaciones y comprobó que, en efecto, las pintadas eran antiguas y no fueron realizadas por los progenitores. A partir de ahí ya no se indagó más, puesto que no es una cuestión que afecte a la investigación. Con la difusión del caso, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de esos mensajes por el hecho llamativo de que unas frases con ideas criminales coincidan en el espacio de un terrible doble crimen. Como si de un fatal presagio se tratara.

La responsable del corto contactó de inmediato con la policía para aclarar el origen de la inscripción

Para encontrar la explicación hay que viajar unos cinco años atrás. Un grupo de amigas decidió realizar una grabación propia de aficionadas. La bautizaron, aclara una de las autoras, como 'El Asesino Disléxico', «un cortometraje de nulo éxito donde atamos una brocha a un palo de mocho para hacer una pintada». De hecho, en una pared lateral, se aprecia la palabra «vais» en lo que fue un ensayo de la pintada. Ese vídeo «ni está subido» a internet «ni lo estará». «Viendo el percal de los medios no está la cosa para hacerlo público. Además, es malo, no os perdéis nada. Para nosotras no deja de ser una anécdota y viendo la gravedad del trasfondo de la noticia preferimos no decir nada más».

Primeras horas en prisión

Mientras, los padres de los dos niños asesinados permanecen recluidos en la prisión de Picassent. Están en la enfermería de cada módulo y han sido incluidos en el protocolo de prevención de suicidio, por lo que ambos cuentan con la vigilancia adicional de un preso de apoyo.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Paterna decretó el sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el padre de los menores. El domingo, el magistrado acordó la misma medida para la madre, María G. M., a la que se considera presunta autora del doble infanticidio en Godella.