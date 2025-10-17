Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer La Guardia Civil investiga las circunstancias del fallecimiento, aunque todo indica que se trató de una caída accidental estando solo en casa

Una estrecha escalera de una casa de pueblo antigua, en pleno centro de Benetússer, que a diario subía y bajaba Manuel con sus muletas, se convirtió en su tumba cuando minutos antes de las diez de la noche del miércoles este hombre de 45 años sufrió una aparatosa caída, que acabó con su vida. Los intentos de los policías y los sanitarios por reanimarlo resultaron inútiles y finalmente se certificó su fallecimiento.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar investiga las circunstancias de esta muerte, aunque todo indica que se trata de un desafortunado accidente. El hombre, que reside junto a su hermano, se encontraba solo en la casa cuando se produjo la caída, según ha podido saber este periódico.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.50 horas del miércoles cuando el teléfono de Emergencias 112 recibió una llamada informando de que un hombre de mediana edad, y con movilidad reducida, había sufrido una caída por las escaleras en su domicilio, situado en la avenida de Paiporta de Benetússer.

La casa donde se produjo el siniestro mortal es un primer piso al que se accede por una pequeña escalera que da a la puerta de entrada desde la citada calle. Un vecino que pasaba en ese momento por la acera escuchó el fuerte ruido y avisó a los servicios de emergencia.

La puerta se había quedado bloqueada e inicialmente los agentes de la Policía Local de Benetússer que acudieron al lugar no podían acceder al interior.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron dos patrullas de Policía Local de Benetússer, agentes de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial y una ambulancia del SAMU. Los primeros policías lograron romper la puerta, ya que en esos primeros instantes una atención sanitaria a tiempo puede resultar vital, y accedieron hasta la persona accidentada, que estaba inconsciente en el pequeño rellano al pie de las escaleras obstruyendo precisamente la puerta de entrada de la calle.

Al comprobar que no tenía pulso, los agentes comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar e hicieron uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) de la dotación policial.

Una ambulancia del SAMU, que había sido solicitada de forma urgente tras el primer aviso, acudió al lugar, así como los bomberos, concretamente dos BUP de Catarroja y Torrent -aunque se anuló el servicio al haber podido acceder por sus medios los policías al interior de la casa-. Antes de la llegada del SAMU, los propios servicios médicos del centro de salud de Alfafar de guardia también acudieron para intentar salvar la vida de este hombre.

No obstante, a las 22.57 horas, tras cerca de una hora de maniobras de reanimación trataron de lograr el milagro, los sanitarios confirmaron el fallecimiento. Como cualquier muerte violenta, en este caso de etiología aparentemente accidental, el cadáver de este vecino de Benetússer de 45 años fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le realizará la autopsia.

La calle se llenó de familiares

«Volvía de trabajar en patinete y me asusté al ver desde la esquina un cuerpo tapado, me entró un shock, no sabía qué había pasado», relata una testigo. Una vecina, que tampoco quiere dar su nombre, asegura que estaba durmiendo y cuando se asomó estaba ya todo lleno de guardias civiles y familiares del fallecido.

Dos patrullas de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Valencia (Usecic) también se movilizaron y permanecieron en el lugar hasta que se procedió al levantamiento del cadáver pasada la medianoche, como medida preventiva al estar los ánimos a flor de piel entre los numerosos familiares del clan que se concentraron allí al conocer la muerte de Manuel.