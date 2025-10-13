Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy entrega 15.000.000 euros a un acertante y 1,3 millones en 16 localidades
Polideportivo de Benetùsser. N.Roca.

 

RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UNA AÑO DESPUÉS
Benetússer, reconstruye para adaptarse al clima adverso

Once meses después de la dana, Benetússer avanza en su reconstrucción con más de setenta millones de euros en inversiones y cuarenta proyectos en marcha.

Nacho Roca

Bebetùsser

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Casi un año después de la dana que anegó Benetússer, la localidad trata de reconstruirse paso a paso, con el ruido constante de las obras ... como banda sonora del regreso a la normalidad. Las calles, que hace once meses eran un lodazal, hoy están llenas de zanjas y señales de reconstrucción. El municipio ha dividido su recuperación en cuarenta proyectos, una cifra que probablemente crecerá conforme se detecten nuevas necesidades. «Estamos haciendo la reconstrucción de sur a norte, desde la zona más castigada a la menos afectada», explica la alcaldesa Eva Sanz, que ha vivido en primera línea uno de los periodos más duros de la historia reciente del pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta
  3. 3

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Así son las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026
  9. 9 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  10. 10 La reina Letizia sorprende con un vestido de tweed verde en el desfile de las Fuerzas Armadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Benetússer, reconstruye para adaptarse al clima adverso

Benetússer, reconstruye para adaptarse al clima adverso