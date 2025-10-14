Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Los bomberos intervienen en el derrumbe de una finca en Massarrojos
Bomberos en una intervención. EFE

Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro

Los tres ocupantes consiguieron salir por sus propios medios

R. V.

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 11:02

Los bomberos de Valencia intervinieron este lunes en el derrumbe de una vivienda en Massarrojos. El edificio tenía dos volúmenes, uno con planta baja y dos alturas y un adosado con planta baja y una altura.

Los efectivos desplazados tuvieron que rescatar a la propietaria con un vehículo con escalera porque se había quedado aislada en la primera planta. Los otros tres ocupantes (un varón y dos niñas) consiguieron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El derrumbe afecta principalmente a la parte posterior del edificio, con hundimientos y desprendimientos que comprometen la estabilidad estructural del inmueble por lo que se ha procedido al desalojo del complejo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó el alcalde pedáneo para interesarse por la situación de las familias desalojadas.

Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro