Plantación de marihuana intervenida en un chalet de Cheste. Policía Nacional

Desmantelan un laboratorio de marihuana con 120 plantas en un chalet de Cheste

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública

N. López

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:31

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad de Cheste una plantación de marihuana tipo «indoor» ubicada en un chalet de esta localidad y han detenido a su propietaria, una mujer de 50 años. La intervención permitió incautar 120 plantas, así como diverso material utilizado para el cultivo de cannabis.

La investigación se inició a raíz de una información recibida por agentes de la comisaría de Policía Nacional de Torrent, que apuntaba a la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda unifamiliar de Cheste. Durante las primeras indagaciones, los agentes se personaron en el lugar y pudieron percibir desde el exterior el característico olor de esta sustancia estupefaciente.

Tras recabar una serie de indicios, se pudo constatar un elevado consumo energético, lo cual suele ser indicativo de actividades relacionadas con el cultivo de cannabis en interior, explican fuentes policiales en un comunicado de prensa.

Continuando con las pesquisas, los agentes volvieron a la vivienda para entrevistarse con la propietaria, la cual accedió voluntariamente a que se realizara una entrada y registro en el inmueble.

Durante la inspección del chalet, los policías hallaron un laboratorio «indoor» completamente habilitado para el cultivo de marihuana. En su interior se localizaron 120 plantas, así como diversos útiles empleados para el cultivo de esta droga, siendo la mujer detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública.

