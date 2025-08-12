Desmantelan dos plantaciones de marihuana con 279 plantas en Xirivella La Policía Nacional ha detenido al propietario de los dos inmuebles por un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

N. López Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 12:10 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Xirivella al ser el propietario de dos inmuebles en los que había plantaciones indoor de marihuana como presunto autor de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Los agentes han incautado 279 plantas de marihuana con cogollos con un peso de casi 35 kilogramos y varios útiles para su cultivo.

La investigación se inició tras detectar los agentes en las inmediaciones de las dependencias policiales de la localidad un fuerte hedor a marihuana que hizo sospechar de la existencia de alguna plantación.

Tras varias gestiones, los policías localizaron dos posibles inmuebles que podrían estar ocultando en su interior plantaciones indoor de marihuana, por lo que se procedió a la identificación del propietario y a solicitar los servicios de la compañía eléctrica. Tras llevar a cabo una inspección en ambos puntos se verificó la existencia de defraudación de fluido eléctrico. El propietario de los inmuebles se presentó cuando estaban los agentes y, ante los evidentes indicios, reconoció los hechos y autorizó el acceso a los inmuebles.

En su interior los agentes localizaron en una de las viviendas una habitación acondicionada para el cultivo indoor de marihuana con 144 plantas. Y en el otro inmueble encontraron otra plantación de interior en un habitáculo con panel aislante para evitar ser detectada y otra habitación adaptada para el cultivo con 135 plantas de marihuana. De esta forma han sido incautadas un total de 279 plantas de marihuana y casi 35 kilogramos en cogollos, además de útiles para su cultivo. El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico.