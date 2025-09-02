Cuatro detenidos al desmantelar una plantación de marihuana en Rafelguaraf La Guardia Civil ha localizado casi 300 plantas y 25 kilogramos de cogollos

M. G. Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 09:18

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras inspeccionar una vivienda en la que se han localizado casi 300 plantas de marihuana y 25 kilogramos de cogollos, entre otras drogas.

Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de la localidad de Rafelguaraf. Tras un examen perimetral de la misma, se constató el fuerte olor a marihuana, así como bolsas de plástico con plantas verdes en su interior. Algunas de las ventanas se encontraban cubiertos con láminas de madera para impedir la visibilidad.

Se realizó una inspección en la vivienda tras solicitar el correspondiente mandamiento de entrada y registro, donde se aprehendió lo siguiente: 295 plantas de marihuana, 25 kilogramos de cogollos, 8 gramos de hachís, 259 pastillas de anabolizantes, cinco viales inyectables de anabolizantes, 148 gramos de setas alucinógenas, 84 lámparas de alta intensidad y un generador de corriente.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de la Guardia Civil de Castelló, con la colaboración de la Policía Local de Rafelguaraf y del Ayuntamiento de la localidad.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira.