Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer El matrimonio de septuagenarios y su hijo ya sufrieron importantes pérdidas económicas por la riada al inundarse su bajo

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 00:40 | Actualizado 01:23h.

Dicen que a perro flaco todo son pulgas, y el dicho popular se cumple una vez más con una familia de Benetússer, a quienes, como a muchos otros, la dana supuso un golpe económico que se suma ahora a la desgracia causada no por fuerzas de la naturaleza sino por la acción humana de los amigos de lo ajeno. El matrimonio de septuagenarios y su hijo, que estaban pasando unos días fuera, descubrieron al regresar a casa el pasado domingo por la tarde que su domicilio, en un piso de Benetússer, había sido desvalijado por los ladrones.

La vivienda, totalmente patas arriba, fue registrada en profundidad por los delincuentes, quienes se habrían apoderado de un botín que supera los 30.000 euros, entre dinero en efectivo que la familia guardaba en distintos puntos de la casa, joyas y material audiovisual del negocio del hijo, que ya perdió buena parte del mismo en un bajo que se inundó durante la dana.

«Aquí han estado varias horas, esto no se hace en un momento», señalan desde el entorno de los afectados, a quienes les extraña que los ladrones buscaran los sobres con dinero por toda la casa. La Guardia Civil de Alfafar, que investiga este robo, trata de averiguar si los delincuentes sabían de la posible existencia de una suma en la casa y fueron a robar a este piso en concreto tras estudiar a sus víctimas, sabiendo que estas esos días no estaban en casa.

Ampliar Los ladrones registraron toda la casa para localizar el dinero en metálico y otros objetos de valor. LP

La tarde del pasado domingo, tras encontrar la puerta de la casa reventada y ver todo el desorden, los dueños alertaron inmediatamente del robo. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Benetússer y de la Guardia Civil de Alfafar. Esa misma noche agentes de científica tomaron huellas y vestigios en la casa para tratar de identificar al autor o autores –se sospecha que eran varias personas– que desvalijaron el inmueble.

Las víctimas del robo están consternados y con un enorme sentimiento de vulnerabilidad. De hecho, una vez finalizado el trabajo de los agentes en la inspección ocular del domicilio, prefirieron no quedarse allí a dormir esa noche. Este robo, en el que han perdido los ahorros y material de trabajo del hijo, se suma a las pérdidas económicas sufridas hace menos de un año con la dana, donde perdieron dos coches, una moto y todos los enseres materiales que tenían en un bajo de la localidad, como electrodomésticos, material deportivo y audiovisual.

La Guardia Civil trabaja para tratar de identificar y detener a los autores de este robo que se ceba con aquellos que ya habían sido golpeados previamente por la dana del 29-O.