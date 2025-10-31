Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la transacción frustrada de un kilo de cocaína en un garaje de Mislata

La Policía Nacional ha arrestado a tres varones de entre 18 y 33 años por estos hechos en Mislata.

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 00:32 Comenta Compartir

Una compraventa frustrada de un kilo de cocaína en un garaje de Mislata, que el comprador pretendía pagar con 27.000 euros en billetes falsos, acabó con tres personas detenidas el pasado domingo por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas –la Policía Nacional intervino una pistola– y falsificación de moneda.

Cuando el presunto vendedor de la droga se percató de que el dinero era falso trató de recuperar la mercancía ilegal pero el comprador salió huyendo con la mochila en la que había un 1,2 kilos de cocaína. Para tratar de escapar y dar esquinazo al presunto narco al que acababa de estafar, el joven, de 23 años y nacionalidad española, subió hasta la terraza con el objetivo de huir por las azoteas.

Fue precisamente la persecución del comprador de la droga, y el follón que generaron por la finca, lo que alertó a la Policía y propiciaría el arresto de ambos, así como de una tercera persona que supuestamente también pretendía ajusticiar al presunto estafador, quien se deshizo de la droga arrojándola al patio interior.

El Juzgado de Instrucción número tres de Mislata, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional tanto del presunto vendedor de la droga como del joven que le compró la cocaína con billetes falsos. Además del tráfico de drogas se les imputa un delito de tenencia ilícita de armas al localizar en el interior de la mochila un kilo de cocaína y una pistola.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado domingo 26 de octubre cuando comprador y vendedor quedaron en un garaje de Mislata para llevar a cabo la transacción de cerca de un kilo de cocaína.

Pero la compra tenía gato encerrado. El joven que iba a adquirir la droga se presentó con 27.000 euros –en billetes de 50 y 100 euros– que eran claramente falsos. Cuando el vendedor, de 33 años y también español, se dio cuenta del engaño trató de recuperar la droga mediante amenazas, pero el otro joven salió corriendo escaleras arriba para intentar escapar por la terraza.

El dinero fue localizado en el coche

La Policía Nacional, alertada por este incidente en el edificio, acudió al lugar y localizaron en el deslunado una mochila con 1,2 kilos de cocaína y una pistola, y 27.000 euros en billetes falsos en el interior de un vehículo Audi. Tras varias averiguaciones procedieron a la detención de tres personas, entre ellos el comprador de la droga y el presunto vendedor. Ambos han ingresado en prisión.

El tercer arrestado, un joven de 18 años recién cumplidos, ha quedado en libertad con cargos tras argumentar ante el juez que desconocía el contenido de la mochila y que solo estaba ayudando a su amigo. Respecto al arma de fuego intervenida se desconoce de quién de los tres era ya que fue localizada junto a la droga en el interior de la mochila.