Tres detenidos en Alzira por robos con fuerza en domicilios Los arrestados por la Policía Nacional, que ya habían cometido hechos similares en Madrid, fueron descubiertos in fraganti por un agente franco de servicio mientras manipulaban varios portales de edificios

M. G. Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 10:45

A plena luz del día y de manera organizada. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira a tres varones de un grupo itinerante dedicado a la comisión de robos con fuerza en domicilios. Un policía fuerza de servicio alertó a las patrullas uniformadas tras descubrir a tres varones intentando acceder en el interior de varios edificios mediante la técnica del resbalón. Fueron interceptados in fraganti cuando acababan de perpetrar un robo y los agentes localizaron entre sus pertenencias multitud de útiles y prendas destinadas a ocultar su identidad y a la apertura de puertas.

Los hechos ocurrieron el miércoles en la localidad de Alzira cuando un agente de la Policía Nacional franco de servicio detectó a tres varones merodeando por la vía pública en actitud vigilante y huidiza. Ante la sospecha de que pudieran cometer un delito contra el patrimonio, el policía se mantuvo en vigilancia discreta al objeto de evitarlo.

Seguidamente, observó cómo estas personas se detenían frente al portal de un edificio, y se percató de que uno de ellos había extraído un plástico rígido de su pantalón, útil empleado habitualmente para abrir puertas mediante la técnica del resbalón. El mismo intentaba manipular la cerradura, no obstante, abandonó a los pocos segundos su pretensión cuando se aproximó un viandante a la zona.

Tras la tentativa frustrada, los tres sospechosos se dirigieron hacia otra calle de la localidad, y volvieron a repetir el mismo modus operandi en un segundo portal, el cual lograron franquear. Mientras dos de ellos accedieron al interior, el tercero se mantuvo frente al bloque realizando labores de vigilancia, quien hacía uso constante de su teléfono, al parecer para comunicarse con sus compañeros.

Ante los hechos descubiertos, el agente solicitó refuerzos de patrullas uniformadas, y observó instantes después cómo el sospechoso que efectuaba vigilancia externa se dirigía rápidamente hacia un vehículo estacionado en las inmediaciones, momento en que fue interceptado por los policías antes de que tratara huir del lugar. Al cabo de unos minutos, uno de los hombres que previamente había accedido mediante resbalón, salió del edificio portando unas gafas de sol negras y una gorra, posiblemente para dificultar su identificación en el momento de los robos, siendo también interceptado.

Para localizar al tercer implicado, los agentes accedieron al interior del inmueble y tras inspeccionarlo, encontraron a este hombre en el rellano del segundo piso, el cual se mostraba nervioso ante la presencia de la Policía. El mismo portaba una bolsa con diversas herramientas, y no pudiendo justificar el motivo de su presencia en el lugar, ya que dio versiones contradictorias. Durante el registro de la bolsa se hallaron objetos vinculados con técnicas de robo en casa habitada, tales como un plástico de resbalón, un taladro, ganzúas, un alambre doblado, una radial, unas cizallas, un martillo percutor, así como toallitas húmedas empleadas para el ganzuado, entre otros efectos.

Acto seguido, se inspeccionaron todas las puertas de la comunidad, y se detectó una puerta de un domicilio entreabierta y las estancias de su interior completamente revueltas. Tras determinar la comisión de un delito de robo con fuerza, los agentes de radiopatrullas junto al policía fuera de servicio, detuvieron a los tres individuos, y se hizo cargo del resto de pesquisas la Brigada Local de Policía Judicial. Tras contactar con el propietario de la vivienda afectada, se pudo acreditar que varios de los objetos portados por los presuntos autores, habían sido sustraídos del interior de su domicilio, por lo que fueron recuperados y devueltos.

Asimismo, se comprobó que estas personas formarían parte de un grupo itinerante dedicado a la comisión de robos con fuerza, constándoles a dos de ellos numerosas detenciones por hechos similares cometidos en la ciudad de Madrid, encontrándose perfectamente organizados con el fin de apoderarse principalmente de joyas y dinero en efectivo. Los arrestados ya han pasado a disposición judicial. Uno de ellos tenía una orden de expulsión del territorio nacional.