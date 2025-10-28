Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 € y armas de fuego El detenido, interceptado tras detectarse un pase de droga, ha ingresado en prisión provisional

N. López Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 14:43 | Actualizado 14:55h.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años en el valenciano barrio de Patraix tras incautarse de un total de 24,5 kilogramos de cocaína. El arrestado, que ya ha ingresado en prisión provisional, está acusado de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Los investigadores llevaron a cabo una entrada y registro el pasado viernes en un domicilio, donde se intervinieron también cerca de 70.000 euros en efectivo, dos kilos de «tusi» –cocaína rosa–, anabolizantes, pastillas de éxtasis, dos armas de fuego con munición, varios vehículos y diversos útiles para la preparación y venta de las drogas.

Las labores de investigación se iniciaron a mediados del mes de octubre tras tener conocimiento los agentes de policía judicial de la comisaría de distrito de Patraix que en unos bloques de viviendas del barrio se podrían estar realizando actividades relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes.

El pasado viernes día 24, cuando la Policía Nacional ya había conseguido ubicar la vivienda donde se estaba comercializando con sustancias estupefacientes, se estableció un dispositivo de prevención del consumo y tráfico de drogas en las inmediaciones, momento en que se detectó un varón adoptando fuertes medidas de seguridad. El mismo entraba y salía de forma apresurada del bloque de viviendas, observando los agentes cómo se introducía en un vehículo, manipulando el asiento del copiloto antes de iniciar la marcha.

Por tales hechos, los indicativos policiales efectuaron el seguimiento del turismo sospechoso, siendo interceptado. Tras el registro del vehículo, se localizó un kilogramo de cocaína escondido en un pequeño habitáculo debajo de la alfombrilla del asiento del copiloto, siendo inmediatamente detenido el conductor.

Gracias a numerosas pesquisas, los agentes averiguaron que el detenido formaba parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes, localizando el domicilio donde podrían almacenar el grueso de la droga.

Un arma de fuego con silenciador

Posteriormente, se efectuó una entrada y registro en dicha vivienda contando con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Guías Caninos, donde se intervinieron 23,5 kilogramos de cocaína, dos de «tusi» –cocaína rosa–, pastillas de éxtasis, anabolizantes, así como alrededor de 70.000 euros en efectivo, dos armas de fuego con munición –una de ellas con silenciador–, varios vehículos, una máquina de contar dinero y diferentes útiles para la preparación y venta de las drogas.

El detenido, tras pasar a disposición judicial, ha sido ingresado en prisión provisional, como presunto responsable de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. La investigación permanece abierta para la total desarticulación del grupo criminal.