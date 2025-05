¿Dónde están hoy Maje y Salva, los asesinos de 'La viuda negra'?

Juan Antonio Marrahí Valencia Sábado, 31 de mayo 2025, 21:40 Comenta Compartir

La película 'La viuda Negra' que narra en clave de ficción el crimen del ingeniero de Novelda Antonio Navarro en el barrio valenciano de Patraix ya triunfa en Netflix. Han sido necesarias unas pocas horas (se estrenó el viernes) para que el largometraje que firman Ramón Campos y Carlos Sedes se posicione en el podio de lo más visto de la plataforma de pago en España, lo que sigue demostrando el enorme interés social que suscita el caso ocho años después.

En el film vemos los pasos que siguieron los asesinos, encarnados por Ivana Baquero y Tristán Ulloa. Ella es María Jesús Moreno, Maje, la joven esposa de la víctima. Él, Salvador Rodrigo, Salva, su compañero de trabajo en el hospital La Salud de Valencia, amante en la sombra y ejecutor material del crimen.

Es uno de esos casos en los que la historia se escribe sola. Todo lo acontecido en la realidad de este caso criminal es tan desconcertante e intrincado que parece superar a la ficción. Y más allá de lo cinematográfico, la vida de Maje y Salva continúa. ¿Qué ha sido de esos dos amigos que comenzaron escribiéndose cartas de amor casi adolescente y acabaron aliados para matar a Antonio en 2017?

Los amantes asesinos han seguido caminos muy diferentes. Salvador Rodrigo Lapiedra fue juzgado en 2020, declarado culpable y condenado a 17 años de prisión. Fue el quien esperó a la víctima escondido en su garaje para asestarle seis cuchilladas. Le pedían más pena, pero el juez contempló la atenuante de colaboración con la justicia y rebajó en uno la pena de 18 años que exigía el fiscal.

Desde su arresto en enero de 2018 su espacio vital es la cárcel valenciana de Picassent. Primero, en la unidad de preventivos y, actualmente, en cumplimiento. Salva estaba casado cuando se produjo su detención, pero su mujer, también trabajadora en el hospital y compañera de Maje, se divorció de él. No sólo acababa de descubrir que su marido le era infiel. El asunto era más grave: había estado conviviendo con un asesino.

Salva tiene ahora 55 años y es un preso bien integrado en la cárcel de Picassent. Como ya avanzó LAS PROVINCIAS, es consciente de que se ha estrenado la película en Netflix donde se cuenta la etapa más oscura de su vida y admira al actor que interpreta su deleznable asesinato, el veterano Tristan Ulloa. Eso sí no podrá ver 'La viuda negra' porque en la cárcel no hay internet para los reclusos y no pueden ver canales de suscripción. Solo hay televisión en abierto.

En cuanto a María Jesús Moreno, condenada a 22 años de prisión, su camino ha sido distinto al de su amante. Si bien compartieron cinco años en la cárcel de Picassent, entre 2018 y 2023, no estaban en la misma zona. Uno en el departamento de hombres, y ella, en el de mujeres. Allí se cartearon clandestinamente un tiempo, pero la relación cesó.

Fue a partir de 2023 cuando se produjo un cambio crucial en la vida de Maje: se quedó embarazada como resultado de su relación amorosa entre rejas con un preso también condenado por homicidio. Esta circunstancia permitió su traslado en ese año a la cárcel alicantina de Fontcalent, a 150 kilómetros de Picassent.

Ampliar Patio en el que Maje convive con otras madres y niños en la cárcel de Fontcalent. Todo Alicante

Más concretamente, la viuda acabó en la Unidad de Madres Irene Villa. Esta es una de las cuatro instalaciones repartidas por toda España en las que las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz pueden ser gestantes o convivir con sus bebés alejadas del resto de la población reclusa. Es un concepto penitenciario que busca lo mejor para los menores en esta etapa en la que el contacto con la madre resulta crucial para su desarrollo.

Allí, en Fontcalent, Maje vive mucho más cerca de su familia, que sigue habitando en Novelda. Sus padres, Antonio y María Dolores, la visitan semanalmente, como confirmaron hace una semana vecinos de la localidad. «Ella está bien, encarando la vida como puede», valoraba escuetamente la progenitora de Maje hace una semana. El próximo 6 de septiembre cumplirá 35 años. El hijo con el que convive cumplirá dos años el próximo mes de julio.