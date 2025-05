Los amantes de Maje, la viuda negra de Patraix

Ivana Baquero as Maje, Tristán Ulloa as Salva en La Viuda negra, la ficción de Netflix sobre el crimen de Patraix.

La Policía tiene constancia, en las fechas anteriores y posteriores a la muerte de Antonio, de que Maje, la viuda negra de Patraix, mantuvo relaciones con al menos cuatro hombres. Tomás, Salva, José y Sergio son los cuatro amantes que se disputaron su cama. Solo los dos primeros sabían que estaba casada. En la película de Netflix se ha modificado los nombres de tres de ellos y solo Salva mantiene su verdadera identidad.

A todos sus amantes les hizo creer que su esposo, Antonio Navarro (Arturo en la película de Netflix), le infligía malos tratos psicológicos y a dos de ellos los tanteó para saber si estaban dispuestos a matar por amor y odio.

Un celador, un publicista, un guardia urbano, un fisioterapeuta... «Yo ahora voy a ser feliz y voy a hacer la vida que quiero, no sé aún con quién, me da igual. Yo me lo estoy pasando muy bien», afirmaba la viuda después del crimen.

Tomás, fisioterapeuta, manifestó que había mantenido una relación estable de pareja con Maje desde mayo de 2016 hasta marzo de 2017, cuando ella le dijo que no iba a separarse de Antonio. A partir de esa fecha quedaban en casa de Tomás y mantuvieron relaciones sexuales de forma esporádica hasta octubre de 2017 (dos meses después del asesinato) sin que lo supieran sus otros dos amantes: el publicista y el asesino confeso Salva.

La policía también tomó en su día declaración a un guardia urbano, el cuarto amante de Maje, que define a la viuda como «una depredadora sexual» tras practicar sexo con ella tres veces una misma noche en el rellano, escaleras y el baño de la habitación de un hotel. La joven mantuvo esta fogosa relación 23 días después del asesinato tras conocer al policía en una discoteca de Alicante y hacerle creer que era ginecóloga.