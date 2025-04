Maje, Salva, la jefa de Homicidios... Quién es quién en la película del crimen de Patraix

Juan Antonio Marrahí Valencia Jueves, 10 de abril 2025, 00:45 | Actualizado 00:57h. Comenta Compartir

La realidad supera a la ficción. Y la realidad del crimen de Patraix ya es ficción. Todo gira en torno al homicidio del ingeniero de Novelda Antonio Navarro Cerdán, asesinado de seis cuchilladas el 16 de agosto de 2017 en el garaje de su casa de la calle Calamocha, en el barrio valenciano. El crimen que conmocionó Valencia y Novelda tras conocerse que Antonio fue víctima de un plan de su propia esposa y uno de sus amantes tiene ya su película.

Netflix ha desvelado este lunes la fecha de estreno, primeras imágenes y avance de su nueva película. Bajo la dirección de Carlos Sedes y con Ramón Campos como productor ejecutivo, 'La viuda negra' cuenta con Ivana Baquero en el papel de María Jesús Moreno Cantó, más conocida como Maje. Carmen Machi encarna a Eva, la inspectora del caso, y Tristán Ulloa se mete en el papel de Salva Salva. Completan el reparto de la película Joel Sánchez, Álex Gadea, Pablo Molinero, Pepe Ocio, Ramón Ródenas, Amparo Fernández y Miquel Mars, entre otros.

Hasta que la muerte nos separe. #LaViudaNegra, una película basada en un crimen real, llega el 30 de mayo. pic.twitter.com/lG1FAQoNqa — Netflix España (@NetflixES) April 9, 2025

El crimen de Patraix ya ha recibido justicia. Tanto Maje como Salva cumplen actualmente su condena de 22 y 17 años de prisión, respectivamente. Fueron declarados culpables de asesinato por el jurado que los juzgó en octubre de 2020. Salva sigue en la cárcel valenciana de Picassent mientras que Maje permanece en la unidad de madres de la prisión alicantina de Fontcalent. En 2023 fue madre de su primer hijo tras quedarse embarazada en prisión, después de una relación sentimental con un recluso también condenado por homicidio. Repasamos ahora las vidas reales de los personajes de 'La Viuda Negra'.

Maje, la esposa y asesina

Ella está en el centro de todo. Interpretada por la actriz Ivana Vaquero, Maria Jesús Moreno Cantó nació en Novelda en 1990. Estudió Enfermería y ejercía en el hospital La Salud de Valencia y en una residencia de monjas de avanzada edad de El Vedat de Torrent. Maje se crío en una familia muy tradicional de Novelda y se casó en septiembre de 2016 con su novio Antonio Navarro Cerdán, un ingeniero de la localidad alicantina. Contrajo matrimonio con 25 años.

Su matrimonio no duró ni un año. El 16 de agosto de 2017, Antonio apareció acuchillado en el garaje de su casa de la calle Calamocha, en un tercer sótano. Maje no había dormido en su casa ese día. Sobre las tres de la tarde, se presentó en la escena del crimen y fingió estar destrozada, pero la investigación de la Policía Nacional no tardó en ponerla en el punto de mira. A través de escuchas telefónicas, comprobaron que tenía varios amantes y mostraba una conducta impropia de una mujer que acaba de perder a su marido de manera trágica.

Meses después, los agentes comprobaron su relación sentimental con su compañero de trabajo en La Salud y amante Salavdor Rodrigo Lapiedra, 20 años mayor que ella. Tras reunir varias pruebas incriminatorias, la Policía Nacional arrestó a Maje y a su amante Salva el 10 de enero de 2018. Desde entonces, ambos pasan la vida en prisión. Maje nunca ha admitido su culpabilidad. Admite que fue una mujer infiel antes y después del matrimonio, pero siempre ha negado haber planeado con Salva el crimen de su esposo. En el juicio se mostró arrepentida por lo que calificó, únicamente, como un encubrimiento por su parte.

Salva, el amante más letal

Salvador Rodrigo Lapiedra es encarnado por Tristán Ulloa en la película de Carlos Sedes. Salva nació en Valencia y, al igual que Maje, creció en una familia numerosa de tradición católica. Tras cursar sus estudios, ejerció en el Hospital La Salud, donde era muy apreciado. Se casó muy joven con otra profesional sanitaria del mismo centro y es padre de una hija que tenía 19 años cuando Antonio fue asesinado.

Salva siempre ha sido definido como un buen padre de familia, complaciente con todos, atento y amigable. Sin embargo todo se torció en su vida cuando Maje se cruzó en su camino, al entrar ella a trabajar en La Salud en 2015. Ahí se inició una relación sentimental y sexual con cartas furtivas y citas en las que Salva acabó perdidamente enamorado de la joven enfermera.

Si bien su relación se cortó antes del matrimonio de Maje con Antonio, continuó después, hasta el punto de que ambos planificaron el asesinato del ingeniero. Salva creyó ciegamente a Maje, quien le decía que sufría malos tratos por parte de su marido. No era más que una mentira con la que logró que su amante se convirtiera en un asesino convencido de que estaba acabando con la vida de un peligroso maltratador, el hombre que además impedía el camino para conseguir afianzar la relación con la mujer que más amaba: Maje.

Fue Salva quien, armado con un cuchillo, se escondió en el garaje de la calle Calamocha y asestó seis cuchilladas a sangre fría a Antonio, un hombre al que ni siquiera conocía en persona. Finalmente, sus mentiras y las de Maje no lograron engañar a la Policía Nacional. Cuando fue arrestado, Salva siguió cargando con las culpas del crimen: decía que todo había sido una idea suya para proteger a su amada, pero los días en prisión y la influencia positiva de su hija obraron un cambio en él. Al final, asesorado también por su abogada, se decidió a contar la verdad, a incriminar a Maje en el crimen, a describir cómo ella le dio la información precisa para acabar con la vida de Antonio.

Antonio, la víctima

El actor valenciano Álex Gadea encarna a Arturo en la película de Netflix. Pero Arturo es, en realidad, Antonio Navarro Cerdán. La víctima del crimen tenía 36 años cuando fue asesinado a cuchilladas en el garaje de su casa cuando se marchaba a trabajar a Requena. Pensaba que su mujer, Maje, había pasado la noche en una guardia nocturna de enfermería en La Salud. Pero no era cierto. Ella estaba con José, un joven publicista valenciano que había conocido en mayo.

Antonio creció en Novelda, hijo de Vicente y Mercedes y tenía un hermano. Conocido como 'El Caldós' por su talante afable y amigable, se enamoró de Maje cuando ella tenía 21 años, durante unas fiestas en la localidad alicantina. Además, tenía muy buena relación con un hermano de la joven. Desarrolló su labor como ingeniero tanto en Aragón como en Requena, donde trabajaba en una empresa de mantenimiento de carreteras. Tras un noviazgo de altibajos, perdonó a Maje una infidelidad muy poco antes de la boda. Antonio era ajeno a que su esposa seguía teniendo varios amantes después del matrimonio.

Esther, la Jefa de Homicidios

La veterana actriz Carmen Machí es la encargada de dar vida en la ficción a Eva. Pero Eva es el nombre alterado de una mujer clave en la resolución del caso, la entonces jefa de Homicidios de la Policía Nacional en Valencia, Esther Maldonado.

Ella estaba al frente de este grupo de Policía Judicial cuando Antonio Navarro fue asesinado en la calle Calamocha. Estuvo presente en la escena del crimen y participó en los primeros interrogatorios a la viuda. Su perspicacia y experiencia le llevó a fijarse en todos los detalles y en sospechar de Maje casi desde el principio. No tardó en averiguar que la joven tenía un amante, que su conducta tras el crimen resultaba de lo más extraña y lo más importante: que la viuda mentía por los codos.

De la inspectora Maldonado fue la idea de bautizar la operación como 'Viuda Negra', precisamente el título de la ficción. No tenía ninguna duda de que Maje estaba en el centro de todo, pero con eso no bastaba. Gracias a su trabajo inicial y el de su equipo, el juez autorizó las escuchas telefónicas que ayudaron a conocer mejor cómo actuaba la sospechosa y al final llevaron a los investigadores hasta la otra pieza del puzle: Salva, el asesino, el amante del que ella jamás les habló en los interrogatorios.

El año del crimen de Patraix fue especialmente duro para Maldonado. Un mes después del homicidio de Antonio, uno de los miembros del Grupo de Homicidios, el subinspector Blas Gámez, fue asesinado por un criminal al que trataba de identificar en Valencia. La veterana policía ya ha dejado atrás su etapa profesional en Homicidios. Actualmente sigue con su vocación de proteger a los ciudadanos mandando en otra unidad, la de Seguridad Ciudadana, en Valencia. La inspectora ha participado en varios documentales para plasmar el esfuerzo de su equipo en la resolución de uno de los casos criminales más mediáticos de la historia.

