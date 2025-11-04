Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Incendio de una vivienda en una finca de Juan Verdeguer. LP

Dos intoxicados en un incendio de una finca de Valencia

La Policía Local alerta a los servicios sociales por la insalubridad en la vivienda

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:00

Un incendio de madrugada en un último piso de una finca de la calle Juan Verdeguer de Valencia dejó dos personas atendidas por inhalación de humo y un gran susto en el resto de vecinos, temiendo por la vida de una mujer y sus dos hijos menores, que residen en una vivienda en la terraza del edificio.

El fuego, cuyas causas se investigan, se originó a las 3.46 horas de la madrugada del lunes. Las llamaradas en lo alto del edificio de seis alturas, situado en el cruce de la calle Juan Verdeguer con Joan Josep Sister de Valencia, alertó a los vecinos de la zona, y el servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas informando del incendio.

La explosión de los cristales, los gritos de gente en la terraza y la caída de cascotes a la vía pública fueron lo que se encontraron los primeros agentes de la Policía Local de Valencia al acudir al servicio. Hasta el lugar se movilizó también una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB).

Los agentes desalojaron el edificio y dos personas tuvieron que ser atendidas; una mujer de 72 años y un hombre de 40. Ninguno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital.

La Policía Local de Valencia ha abierto diligencias y remitido un informe a los Servicios Sociales por la insalubridad de la vivienda.

El contenedor incendiado en la calle Senda de Secanet de Benimàmet.

Por otra parte, los bomberos del Cuerpo Municipal han tenido que acudir en la mañana de este martes a sofocar un incendio de un contenedor en la calle Senda de Secanet. El fuego, al parecer intencionado, ha afectado a varios vehículos estacionados junto al contenedor calcinado.

