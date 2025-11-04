Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior de la vivienda. LP

Un agente de la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins rescata a dos personas de un incendio

Logró derribar la puerta, extinguir el fuego y extraer de la vivienda a sus dos ocupantes

R. X.

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:56

La rápida intervención de un agente de la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins evitó una tragedia en la noche del 2 de noviembre de 2025, cuando dos personas quedaron atrapadas en el interior de una vivienda en llamas en la localidad, según han informado fuentes municipales mediante un comunicado.

El aviso se recibió pasadas las 23:45 horas a través del teléfono de emergencias 112, que alertaba de que salía humo por una vivienda situada en una calle del municipio y de que podrían encontrarse dos personas en el interior. El requirente, que resultó ser uno de los moradores del domicilio, informó además de que no podía acceder a la vivienda, ya que la puerta parecía estar cerrada por dentro.

El agente acudió de inmediato al lugar, donde ya se percibía un fuerte olor a humo. Al comprobar que las llamas eran visibles por debajo de la puerta, y ante el riesgo para la vida de las personas que se encontraban dentro, no dudó en derribar la puerta para acceder al interior.

Entre una densa nube de humo, el agente logró sofocar el fuego con los medios disponibles y localizó a dos hombres inconscientes o semiconscientes, a los que consiguió reanimar y evacuar a un lugar seguro.

Minutos después llegaron efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes se hicieron cargo de la ventilación y revisión del inmueble. Los dos inquilinos, aunque presentaban síntomas leves por inhalación de humo, no precisaron asistencia médica. La valiente actuación del agente fue clave para evitar un desenlace mucho más grave.

