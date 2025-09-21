Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent Los afectados ocupaban de manera ilegal una vivienda que estaba precintada a la espera de su demolición

El municipio de Torrent ha vivido un buen susto este domingo por la mañana, que bien habría podido terminar en tragedia. A primera hora, sobre las 7,53 horas, se ha registrado un incendio en una vivienda de la calle Maestro Fortea de Torrent, en la finca que resultó gravemente afectada por la dana y que se encuentra declarada en ruina. El fuego se ha generado en el segundo piso del inmueble, donde han tenido que se rescatadas hasta dos personas que presuntamente ocupaban el espacio clausurado por el Ayuntamiento de la localidad.

El inmueble, clausurado y precintado desde entonces, cuenta con el informe de los arquitectos que avalan su derribo en cuanto los servicios técnicos que corroboren y determinen que la ruina es inminente y existe peligro, al igual que se ha hecho con las 45 viviendas particulares afectadas por la dana en Torrent.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local de Torrent y los servicios sanitarios. Por parte de los efectivos de bomberos han acudido un total de cuatro dotaciones de Toorent y Catarroja, así como un sargento de Torrent. Durante la intervención, fue necesario rescatar a dos ocupas del piso superior, ocupado de manera ilegal, que fueron atendidos por los equipos médicos sin que presentaran lesiones de gravedad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, así como la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca y miembros del equipo de gobierno han estado presentes desde primera hora junto a los servicios de emergencia, atendiendo personalmente sus necesidades y siguiendo de cerca las labores de extinción y seguridad.

El edificio, situado en la confluencia de los barrancos del Horteta y del Poyo, permanece cerrado y clausurado desde la dana, a la espera de los informes técnicos que permitan ejecutar su demolición urgente. El procedimiento se complica por la situación de más de 40 vecinos afectados, cada uno con una casuística particular de propiedad, lo que retrasa la resolución definitiva.