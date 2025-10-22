Detenido el autor de varios incendios en contenedores en Valencia El fuego afectó también a varios vehículos y la fachada de edificios y dos locales comerciales

B.G. Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:01

Agentes de la Policía Local han detenido en Valencia a un hombre de 42 años como presunto autor de varios incendios provocados en contenedores de basura entre las calles Progreso y Justo Villar, donde el fuego causó importantes daños materiales.

Los hechos ocurrieron a las 06.40 horas de este martes. Una patrulla de la Comisaría de Proximidad del Marítimo detectó una gran llamarada en el cruce de ambas calles procedente de cuatro contenedores. Los agentes alertaron inmediatamente a los Bomberos de Valencia. Las llamas alcanzaron dos bicicletas estacionadas, un vehículo aparcado junto a los contenedores y afectaron parcialmente la fachada de un edificio, así como dos locales comerciales, en concreto, una tienda de antigüedades y un restaurante ubicados en el número 40 de la calle Justo Villar.

Media hora más tarde, otra patrulla detectó un nuevo foco en un contenedor situado frente al número 11 de la misma calle. En esta ocasión, los propios agentes lograron sofocar las llamas utilizando extintores portátiles, evitando así daños mayores.

Ante la sucesión de incendios en un corto periodo de tiempo y en un radio muy próximo, se activó un amplio dispositivo policial. Varias patrullas se distribuyeron por la zona para proteger a los vecinos y recabar información. Algunos testigos coincidieron en la descripción de un hombre que había sido visto merodeando por los puntos donde se originaron los fuegos.

Gracias a esta colaboración ciudadana, una de las unidades logró localizar a un sospechoso en la calle Vicente Gallard. Tras ser identificado y cacheado, los agentes encontraron en su mochila seis mecheros y varios envases vacíos de sprays inflamables. Además, el hombre fue reconocido por los policías como responsable de otros incendios similares ocurridos en los últimos dos años. La comprobación por emisora confirmó su implicación en al menos tres sucesos similares.