Una de las multitudinarias protestas que suscitó en Valencia el brutal asesinato a cuchilladas de la joven de Paiporta Carolina Planells, en 2009. EFE. Biel Aliño

El doble drama de la familia Planells de Paiporta: hija asesinada en plena juventud, padre víctima de la dana

Carolina fue acuchillada con 23 años junto a una amiga y su padre, que luchó por hacerle justicia, falleció al ser arrastrado por la barrancada del Poyo

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:40

El destino ha golpeado con fuerza a una familia de Paiporta. Francisco Planells es uno de los 229 fallecidos a consecuencia de la dana que el pasado 29 de octubre asoló Valencia ... . El vecino de Paiporta era un hombre muy conocido por su lucha para hacer justicia a su hija, la joven de 23 años Carolina Planells. Ella murió acuchillada años antes al ser atacada en la localidad junto a una amiga.

