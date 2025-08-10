Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de un hotel de Valencia La Policía Nacional encontró a la víctima inconsciente en el suelo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un hotel de Valencia a un varón de 53 años como presunto autor de un delito de malos tratos a su mujer. El personal de seguridad del establecimiento alertó a la Policía de que se estaba produciendo una fuerte discusión en una habitación. El detenido, tras agarrar con violencia a la víctima de los brazos, la zarandeó en repetidas ocasiones y la intentó asfixiar, arrojándola al suelo donde le propinó golpes y patadas.

Los hechos sucedieron el martes sobre las once de la noche cuando efectivos policiales de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC – 091 a un hotel de Valencia donde, al parecer, se había producido una fuerte discusión de pareja en una de las habitaciones, teniendo que intervenir los vigilantes de seguridad del establecimiento.

Rápidamente los agentes se desplazaron al lugar y tras entrevistarse con el personal de seguridad, manifestaron que la recepción del hotel les había alertado, momentos antes, de una fuerte disputa entre una pareja de huéspedes.

Cuando el presunto agresor les abrió la puerta de la habitación, observaron que una mujer yacía inconsciente en el suelo, por lo que decidieron intervenir. Custodiaron al varón hasta la llegada de los policías y acompañaron a la mujer a otra planta del hotel, ya habiendo recobrado la consciencia.

Los policías observaron cómo la víctima presentaba diversos moratones en las piernas y brazos, averiguando que había sido agredida por su marido, quien la había agarrado fuertemente de los brazos, además de zarandearla en repetidas ocasiones e intentar asfixiarla en la cama, pudiendo zafarse de él en un momento dado, pero siendo nuevamente golpeada y arrojada al suelo, donde le propinó patadas.

Debido al estado de nerviosismo que presentaba la víctima, habiéndose desvanecido durante la conversación con los agentes, se solicitó asistencia sanitaria, siendo trasladada a un centro hospitalario.

Ante tales hechos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, pasando a disposición de la autoridad judicial.