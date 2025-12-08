El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España

Cómo perfeccionar el sistema español de pensiones para que dure y dure y dure. Cómo inspirarse en otros modelos que aseguren la pervivencia del nuestro. ... Por ejemplo, mirando hacia el entorno occidental. En Suecia, sin ir más lejos que atravesando Europa, donde está instaurado un mecanismo de éxito que ha demostrado su fiabilidad. Una garantía de buen funcionamiento que el economista José Antonio Herce, especialista en este ámbito, recuerda que nace de la adversidad: puesto que el país escandinavo «afrontó una severísima crisis financiera y económica hace dos décadas, introdujo entonces el método de las 'cuentas nocionales' en su sistema de Seguridad Social, además de algunas otras medidas como la creación de un esquema público obligatorio de capitalización.

¿Y qué es una cuenta nocional? Herce responde. Se trata de una cuenta individual de «aportación definida, en la que se acredita el contravalor de las cotizaciones efectivamente realizadas por cada trabajador y su empleador«. En conclusión, »la Seguridad Social sigue siendo de reparto, no se privatiza, contra lo que creen muchos«. »Pero esta cuenta individual«, prosigue, »se acumula de forma que, cada año, las sumas nocionales se revalorizan a un tanto porcentual nocional, determinado discrecionalmente en línea con el crecimiento del PIB y los salarios«.

El resultado, de acuerdo con la versión del prestigioso economista, es que «en el momento de la jubilación, la suma capitalizada de la cuenta nocional se transforma en una renta vitalicia calculada actuarialmente». En consecuencia, «el sistema, que sigue siendo público y de reparto, es sensiblemente más sostenible que un sistema de reparto con una fórmula explosiva de prestación definida». Y ofrece una serie de ejemplos que pudieran servir de inspiración para España: por ejemplo, los casos recientes de Italia, Polonia y Grecia, entre otros países han adoptado las cuentas nocionales.

Pacto de Toledo en el debate

¿Y el sistema español? ¿Está preparado para implantar un modelo que suscita alguna inquietud en determinadas capas de la sociedad? José Antonio Herce responde afirmativamente. «El sistema sueco está muy bien diseñado», opina. Debe tenerse en cuenta, como observa siempre que puede, que por el contrario la Seguridad Social española presenta numerosas señales de alarma. Vive en el déficit permanente, es de una generosidad mayúscula (de hecho, acredita una elevadísima tasa de sustitución), está además indexado al IPC... Y otro elemento adicional conspira contra su preservación, como también suele subrayar Herce: la evolución demográfica. España es un país cada día más envejecido. De ahí que su receta para asegurar el futuro de las pensiones se resuman en una serie de sugerencias: vincular la fecha de jubilación a la esperanza de vida y aumentar la edad laboral.

Herce concluye que el llamado 'sobre naranja', que es como se denomina en Suecia este peculiar sistema, cada día probado con mayor éxito en otras naciones como insiste en recordar, cuenta con los parabienes de las autoridades de la Unión Europea y sobrevuela a menudo el parecer de los expertos que integran el Pacto de Toledo, el grupo de reflexión que orienta la política española en este ámbito. Daniel Fernández Méndez, Santiago Calvo López y Miguel González Calvo, profesores de la Universidad de las Hespérides, acaban de publicar un estudio donde ofrecen su propio punto de vista al respecto. Se titula 'Sistemas de pensiones comparados: ¿qué puede aprender España de Alemania, Suecia y Chile?' y alerta de la insostenibilidad financiera del modelo de pensiones actual «si no se acometen cambios estructurales profundos».

El sistema de pensiones sueco se adapta a la demografía y economías actuales clave para la seguridad social

De acuerdo con su estudio, «Suecia representa un caso de éxito en la reforma de un sistema que, como el español, partía de un modelo de reparto». Y en la misma línea argumentativa de Herce, recuerdan que «los suecos crearon un novedoso sistema de cuentas nocionales que, sin abandonar el sistema de reparto, introduce mecanismos automáticos de ajuste que garantizan su sostenibilidad a largo plazo». «El modelo de cuentas nocionales es de obligada consideración para una eventual reforma del sistema español», apuntan. Y ofrecen una serie de claves que apuntalan sus tesis y hacen buenos también los dictados de su colega.

En resumen, de acuerdo con su punto de vista, en Suecia «cada trabajador acumula un saldo virtual con todas sus cotizaciones en una cuenta individual». Además, «el saldo virtual (nocional) es lo que determina cuánto podrá cobrar en el futuro, junto a la esperanza de vida», incluye la implementación de un mecanismo automático que reevalúa automáticamente las cuentas virtuales, ajustando los gastos del sistema a sus ingresos y, finalmente, incorpora un incentivo al ahorro individual obligatorio «mediante beneficios fiscales en los planes de pensiones de empresa».