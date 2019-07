El desgarrador testimonio de la menor violada por la manada de Manresa: «Sí que grité cuando me penetraron pero nadie vino a ayudarme» 01:10 El piso donde violaron a la joven. / Atlas La chica se negó en todo momento, pero la violaron uno tras otro ATLAS Miércoles, 17 julio 2019, 17:51

Este es el durísimo testimonio de la chica de 17 años violada en grupo por cuatro jóvenes, la manada de Manresa. Los conoció el pasado sábado y subió voluntariamente al piso que 'okupaban'. Bebió con ellos varias copas y bailaron. No había comido nada y se sintió mal. «Me dijeron que ya era suficiente y que me fuera a dormir... Me tumbé en un colchón... Entraron cuatro personas a la habitación, de uno en uno... El primero que entró me quitó la ropa, me penetró, me besó», cuenta la joven a la magistrada. La chica se negó en todo momento pero la violaron. Uno tras otro. «En todo momento le dije que no con gestos y palabras 'en plan para' , pero seguía. Estaba encima, yo no tenía facilidad para moverme, estaba aplatanada. Casi no podía respirar, me negué en todo momento».

Tuvo miedo y no se movió de la cama. Aunque gritó y en la casa había más personas nadie acudió en su auxilio: «Sí que grité cuando me penetraron pero nadie vino a ayudarme. Los gritos eran de miedo, sin palabras pero eran gritos». La menor llamó a la policía desde el teléfono de uno de los detenidos. Ante los agentes reconoció sin dudas a tres de ellos. El cuarto es el dueño del teléfono. Se enfrentan a un delito de agresión sexual en grupo y cooperación necesaria, castigado hasta con 15 años de prisión. Han pasado su primera noche en la cárcel.